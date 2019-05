/R E P R I S E -- Avis aux médias - Projet Sainte-Catherine Ouest - La mairesse effectue une visite du chantier de la phase 1/





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - La mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, accompagnée de Mme Suzie Miron, conseillère associée à l'eau et aux infrastructures, de M. Robert Beaudry, responsable du développement économique, de l'habitation et du design au comité exécutif, et de M. Émile Roux, directeur général de la Société de développement commercial Destination Centre-ville, invite les représentants des médias à une visite du chantier de la phase 1 du projet Sainte-Catherine Ouest.

DATE : Mardi 21 mai 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Devant L'Astral 305 rue Sainte-Catherine Ouest

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :