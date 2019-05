La CEIBS et le Crédit Suisse organisent conjointement le Forum de Zurich sur l'innovation





ZURICH, 20, mai 2019 /PRNewswire/ -- Une comparaison du long historique de l'innovation en Suisse et de la reconnaissance émergente au niveau mondial de la Chine comme acteur important dans les processus et produits novateurs a fourni le cadre de travail pour des discussions animées lors de l'étape à Zurich du 5e Forum des perspectives CEIBS sur l'Europe en 2019. L'événement, qui a également exploré les façons dont les deux pays peuvent travailler ensemble, était organisé conjointement par la China Europe International Business School (CEIBS) et le Crédit suisse. Il a rassemblé des meneurs d'opinions, des novateurs et des esprits d'entreprise d'Europe et de Chine qui ont examiné l'évolution de la Chine, depuis une culture d'imitation jusqu'à devenir un leader de l'innovation, et aussi de la Suisse et la manière dont elle a édifié son propre écosystème, unique, de l'innovation. Au cours de cet événement, des orateurs et des intervenants ont exploré une série d'exemples tirés de la vie réelle comme l'intelligence artificielle, les drones, l'automobile, l'hôtellerie et les soins de santé pour suggérer des voies sur lesquelles la Chine et l'Europe peuvent collaborer afin de développer de nouveaux domaines de haute technologie, des innovations et des modèles d'entreprise. L'événement s'est tenu au CS Forum Üetlihof à Zurich. Le Forum avait pour thème L'évolution de l'innovation : une comparaison entre la Chine et la Suisse.

S.E. Qinghua Zhao, consul général pour le Consulat Général de la République populaire de Chine à Zurich et en Principauté du Lichtenstein était parmi les orateurs à cette occasion, et dans son allocution d'ouverture il a attiré l'attention sur l'opportunité apportée par le Forum de mieux se connaître et d'échanger des idées. Nannette Hechler, directrice générale du Crédit Suisse, et Yuan Ding, directeur général adjoint et doyen de la CEIBS, ont également prononcé des discours de bienvenue.

Chine : l'innovateur mondial émergent était le sujet exposé par Georges Haour, auteur de Created in China (Créés en Chine) et professeur émérite de gestion de la technologie et des innovations à l'International Institute for Management Development (IMD). Il a parcouru certains indicateurs importants matérialisant le statut de la Chine comme innovateur grandissant. Il a en particulier souligné la priorité accordée par la Chine aux investissements en recherche et développement, à la mise en oeuvre des politiques gouvernementales, aux mesures d'incitation encourageant les dépôts de brevets et à la concurrence farouche comme autant de facteurs importants à l'origine des accomplissements du pays. Faisant référence à certains points chauds de l'innovation, notamment Shenzhen, Pékin, Shanghai et Hangzhou, il a également expliqué comment la Chine a fait preuve d'une vitesse et d'une agilité impressionnantes, d'une approche infatigablement centrée sur le client, de même que d'un empressement à acquérir des connaissances et compétences qui pourraient en inspirer plus d'un.

« Certes les brevets représentent un indicateur important de l'innovation, mais la qualité des brevets a plus de valeur que leur quantité, » a insisté Prof. Haour. Il a par ailleurs souligné que la concurrence est dirigée par le fait que « [de nombreux] dirigeants de sociétés opérant en Chine estiment que leurs concurrents chinois sont à présent meilleurs qu'eux. »

Ce fut ensuite Nicolas Bürer, cofondateur de MOVU, et président directeur général de Digital Switzerland, lequel présenta la manière dont l'innovation a aidé la Suisse à devenir l'une des principales économies du monde. Il a en particulier souligné le fait que l'abondance de matière grise disponible en Suisse a permis au pays de devenir un leader dans des domaines comme la technologie de la chaîne de blocs et l'amélioration de la consommation d'énergie.

Yu Zhang, professeur agrégé de stratégie à la CEIBS a exposé à son tour la vision depuis la Chine dans un discours intitulé Le marché de 2025 en Chine : projection sur l'innovation. En évoquant certaines des forces en arrière-plan de l'initiative chinoise « Fabriqué ; en Chine en 2025 », il a rappelé comment la forte concentration de fabricants et de fournisseurs a contribué à dynamiser la productivité nationale et à accélérer l'innovation dans le pays. Tout en notant que de plus en plus de brevets sont enregistrés en Chine, Prof. Zhang s'est fait l'écho des constatations précédentes du Prof. Haour sur la prépondérance de la qualité sur la quantité, en ajoutant que l'innovation est la clé de l'essor de la Chine sur la voie de la qualité élevée et du développement durable. Il s'attend à ce que l'innovation en Chine poursuive son avancée grâce à divers facteurs essentiels, dont une protection accrue de la propriété intellectuelle, un meilleur accès aux clients et des talents bénéficiant de meilleurs enseignements : pour ce dernier point, c'est une tendance qui se reflète dans l'ascension du classement des universités et instituts de recherche en Chine au cours de la dernière décennie.

Naomi Bitmead, partenaire chez Creaholic, a alors dirigé une brève session sur le thème Écosystèmes de l'innovation en Suisse et ce qui les fait fonctionner. Elle y a établi que l'innovation en isolation n'est pas possible et nécessite plutôt une combinaison appropriée de facteurs pour se produire. Elle a notamment expliqué que d'un côté l'innovation demande un équilibre exact entre technologie, attractivité pour le client et viabilité commerciale, mais que d'un autre côté, il lui faut aussi les bons processus et le bon environnement, sans oublier de bonnes équipes constituées à la fois de spécialistes et de généralistes. Bitmead a toutefois fait remarquer qu'en définitive, le succès s'obtient grâce au courage et à la volonté d'arriver.

L'événement s'est poursuivi avec une série d'études de cas sur divers exemples de réussites chinoises et suisses. Pu Zhou, PDG d'Adoodoo, a notamment retracé avec soin comment la Société s'est inspirée de la tradition culturelle chinoise de l'offrande de cadeaux pour mettre sur le marché des cadeaux que l'on peut manger ? très en vogue chez les jeunes ? afin de marquer des occasions heureuses comme les mariages, les naissances ou l'emménagement dans un nouveau domicile. Il a également expliqué comment la priorité accordée par Adoodoo sur la numérisation et ses plans d'intégration de canaux de marketing en ligne et hors ligne a contribué au succès de la Société : il s'agissait de « transformer les besoins du grand public très rapidement en produits » grâce à une réduction des délais de livraison et de la nécessité de conserver des stocks tout en offrant un produit sur mesure, prêt à être commandé.

José Amado-Blanco, cofondateur et directeur de l'exploitation chez yamo AG a de même présenté une brève étude de cas examinant comment son département très concurrentiel de recherche et développement a aidé la Société à devenir la première (et la plus grande) société en Europe intégrée verticalement comme marque d'alimentation pour d'enfants. Il a par ailleurs montré comment la technologie numérique et le procédé à haute pression (HPH) ont permis à yamo de surmonter certains des plus grands défis dans la production et la livraison auprès du grand public de produits alimentaires organiques frais. Il a confié à son auditoire qu'un des facteurs essentiels du succès de yamo a été la disponibilité en Suisse de talents ayant bénéficié d'un enseignement de haut niveau.

Parmi d'autres intervenants au Forum des perspectives CEIBS à Zurich figuraient Toni Piëch, PDG de Piëch Automotive et Glen Stark, directeur de Yuneec Technology. Chaque série d'exposés s'est achevée par une table ronde où les participants ont pu discuter d'autres opportunités pour la Chine et la Suisse de continuer à innover ensemble. Le Forum a été animé par Sabine Zhang, fondatrice de Sabine Zhang Consulting, et ancienne élève de la promotion 1999 du MBA de la CEIBS.

Le Forum de Zurich Forum est le deuxième de cinq grands autres organisés autour du monde par la CEIBS dans le cadre des célébrations du 25e anniversaire de l'École. Le premier s'est tenu à Boston le 15 mai. Les deux prochains auront lieu à Munich le 1er juillet et à Bruxelles le 12 juillet. Ceci constitue seulement quelques-unes des activités planifiées pour marquer les célébrations du 25e anniversaire de la CEIBS en Asie, en Europe, en Afrique et en Amérique du Nord, lesquelles culmineront dans une cérémonie de clôture sur le campus emblématique de la CEIBS à Shanghai en novembre. Les activités s'étendront sur 11 villes dans quatre continents. À Zurich, la CEIBS fêtera également l'inauguration de l'extension de son campus de Zurich à Horgen le 7 octobre. Le thème de ces huit mois de festivités a pour titre 'Essence de Chine, signification mondiale'. Pour plus de détails sur les célébrations du 25e anniversaire de la CEIBS, visiter http://www.ceibs.edu/special/25/en/index.html

À propos de la CEIBS

La China Europe International Business School (CEIBS) fait partie des meilleures écoles de commerce internationales en Asie où elle est la seule à avoir figuré parmi les 5 premières sur la liste du Financial Times en même temps pour les programmes de MBA et ceux d'EMBA.

La CEIBS a plus de 22 000 anciens élèves de 80 pays dans le monde entier et au cours des 25 dernières années, elle a assuré une large palette de programmes de management destinés à plus de 160 000 cadres supérieurs tant dans le pays qu'à l'étranger. Elle offre par ailleurs un MBA en finance, un EMBA en hôtellerie et une vaste gamme de programmes d'enseignement pour cadres supérieurs. Avec une équipe universitaire possédant une ample connaissance de la Chine et des perspectives mondiales, la CEIBS est particulièrement bien équipée pour accompagner les chefs d'entreprise à toutes les étapes de leur carrière et les préparer à avoir un impact à l'échelle mondiale. Avec une expertise sans pareille de la Chine, la CEIBS est guidée par le concept de 'Profondeur de la Chine, profondeur mondiale'. Ceci se reflète concrètement dans les activités et les opérations de l'École sur ses 5 campus répartis sur 3 continents. La CEIBS a des campus à Shanghai, Pékin et Shenzhen en Chine, de même qu'à Zurich en Suisse et à Accra au Ghana.

À propos du Crédit Suisse

Le Crédit Suisse est une société de services financiers de premier plan mondial, proposant à sa clientèle des conseils financiers touchant à tous les aspects de banque d'investissement, de banque privée et de gestion de biens.

Fondé en 1856, la portée du Crédit Suisse s'étend aujourd'hui dans le monde avec des opérations dans environ 50 pays où ses 46 840 employés viennent de plus de 170 nations différentes. Cette vaste empreinte aide le Crédit Suisse à générer un courant de recettes équilibrées géographiquement ainsi que de nouveaux actifs nets lui permettant de saisir des opportunités de croissance autour du globe. Le Crédit Suisse est au service de ses clients par l'intermédiaire de trois divisions à orientation régionale : Banque suisse universelle, gestion de patrimoine internationale et division Asie Pacifique. Ces trois entreprises régionales sont assistées de deux autres divisions se spécialisant dans les capacités de banques d'investissement : marchés mondiaux et banques d'investissement & marchés de capitaux.

