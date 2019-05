Merck rejoint le programme TRANSVAC2 pour favoriser la mise au point et la fabrication de vaccins





- TRANSVAC2, qui s'inscrit dans le programme Horizon 2020 de l'UE, propose des formations visant à rationaliser la fabrication et la mise au point de vaccins

- Merck va mettre à disposition son M Labtm Collaboration Center de Molsheim (France) pour des formations visant à acquérir des compétences dans la mise au point de processus

DARMSTADT, Allemagne, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Merck, une importante société de la science et de la technologie, a annoncé sa participation à une collaboration avec le Vaccine Formulation Institute et la European Vaccine Initiative. Cette initiative vise à proposer des cours de formation dans la mise au point de processus de vaccins dans le cadre de TRANSVAC2, un projet d'infrastructure collaboratif dans le cadre d'Horizon 2020.

« La participation à ce projet correspond naturellement à l'intérêt que nous portons depuis toujours à l'accélération de la mise au point et de la fabrication des vaccins », explique Udit Batra, membre du conseil d'administration de Merck et PDG pour les sciences de la vie. « Grâce à l'initiative TRANSVAC2, nous sommes en mesure de faire profiter de notre savoir-faire dans la recherche et le développement de vaccins dans ce domaine d'une importance vitale. »

Financé par la Commission européenne (CE), TRANSVAC2 vise en partie à accélérer la mise au point de vaccins en améliorant la recherche et la formation en matière de vaccins en Europe et à renforcer la durabilité des projets de la CE en matière de vaccins, en mettant en place une infrastructure de recherche permanente pour la mise au point précoce de vaccins. Merck figure sur une liste de collaborateurs qui ont rejoint le programme TRANSVAC2.

Dans le cadre de programme, Merck proposera un module de formation de deux jours en 2019 et en 2021 et accueillera les candidats sélectionnés par le jury de sélection du cours TRANSVAC2 au M Labtm Collaboration Center que Merck a récemment inauguré à Molsheim (France). Les participants découvriront des processus en laboratoire simulés, ce qui leur permettra d'acquérir les compétences élémentaires intervenant dans la mise au point de processus et de se familiariser avec un environnement à usage unique.

Pour trouver de nouvelles manières efficaces d'accélérer la mise au point et la fabrication de vaccins, Merck mène des travaux collaboratifs avec de grands instituts de recherche et les industries pour mettre en oeuvre de nouvelles technologies propices au secteur mondial des vaccins. Pour cette initiative, Merck exploite son savoir-faire interne de la fabrication et ses connaissances des processus pour les vaccins et les vecteurs viraux.

Suivez Merck sur Twitter @Merckgroup, sur Facebook @merckgroup et sur LinkedIn.

Tous les communiqués de presse Merck sont distribués par courriel au même moment où ils sont publiés sur le site Internet de Merck. Rendez-vous sur www.merckgroup.com/subscribe pour vous inscrire, modifier votre sélection ou interrompre ce service.

À propos de Merck

Merck, une importante société de la science et de la technologie, intervient dans les soins de santé, la science de la vie et les matériaux à hautes performances. Environ 52 000 employés oeuvrent chaque jour à apporter une différence sensible dans la vie de millions de personnes en créant des manières de vivre plus gaies et plus durables. Qu'il s'agisse de promouvoir les technologies de modification génétique, de découvrir des façons inédites de traiter les maladies les plus difficiles ou de conférer une intelligence aux dispositifs, Merck est partout. En 2018, Merck a réalisé des ventes pour 14,8 milliards d'euros dans 66 pays.

L'exploration scientifique et l'entreprenariat responsable ont été au coeur des avancées technologiques et scientifiques de Merck. C'est comme cela que Merck a prospéré depuis sa création en 1668. La famille fondatrice reste le propriétaire majoritaire de cette société cotée en bourse. Merck détient les droits mondiaux du nom et de la marque « Merck ». Les seules exceptions sont les États-Unis et le Canada, où les secteurs opérationnels fonctionnent sous le nom EMD Serono pour les soins de santé, MilliporeSigma pour la science de la vie et EMD Performance Materials.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/886936/transvac.jpg

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 08:00 et diffusé par :