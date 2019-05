Moët Hennessy acquiert le Château du Galoupet, Cru Classé des Côtes-de-Provence depuis 1955





PARIS, 20 mai 2019 /PRNewswire/ -- Moët Hennessy annonce avoir conclu un accord définitif en vue du rachat du Château du Galoupet, Cru Classé des Côtes-de-Provence. La réalisation de l'opération devrait intervenir au second semestre 2019.

Situé à La Londe-les-Maures, en bordure maritime, le Château du Galoupet, offre un cadre exceptionnel, face aux salins et aux îles de Porquerolles, Port-Cros et du Levant.

Ce domaine, déjà connu et référencé dès la fin du XVIIe siècle, bénéficie d'un micro-climat qui rafraîchit les vignes par un vent tempéré et salin, propice à l'élégance des vins et à la régularité des rendements. Cru classé depuis 1955, ce domaine viticole s'exprime sur un terroir d'exception. Les 68 hectares de vigne, d'un seul tenant, présentent une grande diversité de sols et produisent des vins qui se déclinent dans les 3 catégories : rosés (90%), rouges (5%) et blancs 5%). Les pieds de vigne ont en moyenne 25 ans d'âge ce qui assure aux vins caractère et structure.

Porté par la demande accrue en France et dans le monde, le Château du Galoupet offre un vin rosé réputé, où s'allient méthodes ancestrales et précision technique, dans la plus stricte exigence des grands vins de Provence.

Tous les vins du Château ont été primés par les guides ou les concours internationaux. Moët Hennessy mettra au service du château tout son savoir-faire vinicole pour poursuivre la démarche qualitative engagée et leur donner un rayonnement international.

Enfin, Moët Hennessy aura à coeur de mettre en valeur, dans le respect de cet environnement exceptionnellement préservé, les 89 hectares du domaine qui ne sont pas plantés de vigne et qui constituent un ensemble naturel de premier plan.

Moët Hennessy, leader des Vins et Spiritueux de haute qualité, est fier d'apporter son expertise dans le développement du domaine et de rajouter à son portefeuille ce grand Cru Classé de Provence, son premier vin rosé.

A propos de Moët Hennessy

Moët Hennessy est la division vins et spiritueux de LVMH, premier groupe mondial de produits de luxe. Moët Hennessy, la plus grande entreprise de vins et de spiritueux de luxe au monde, regroupe 25 marques prestigieuses internationalement reconnues pour la richesse de leurs terroirs, la qualité de leurs produits et le savoir-faire avec lequel ils sont élaborés :

Hennessy, Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Ruinart, Krug, Mercier, Belvedere, Glenmorangie, Ardbeg, Chandon, Newton, Cheval des Andes, Terrazas de los Andes, Cloudy Bay, Cape Mentelle, Numanthia, Ao Yun, Château Cheval Blanc, Château d'Yquem, Clos des Lambrays, Colgin Cellars, Volcan De Mi Tierra, Woodinville Whiskey Company & Clos19.

