Âge, sexe et gravité de la maladie ont davantage d'impact sur l'observance à long terme du traitement par PAP qu'on ne le pensait initialement

ResMed (NYSE : RMD, ASX : RMD) a révélé aujourd'hui que plusieurs facteurs démographiques et cliniques avaient une incidence sur l'observance du traitement par pression positive des voies aériennes (positive airway pressure, PAP), selon une étude présentée lors de la Conférence internationale ATS 2019 de l'American Thoracic Society.

L'étude a révélé des différences significatives en termes d'observance sur un an entre des personnes d'âges et de niveaux de gravité de la maladie différents :

Les hommes souffrant d'apnée du sommeil sont 8,5 points de pourcentage plus susceptibles que les femmes de continuer à observer leur traitement par PAP.

Les personnes de plus de 60 ans sont 7,3 points de pourcentage plus susceptibles de se conformer aux exigences du traitement que le reste des personnes de la cohorte d'étude (77,7 % contre 70,4 %).

Les personnes présentant une apnée grave du sommeil autodéclarée observaient leur traitement à 78 % au bout d'un an, contre 70,5 % pour les personnes présentant une apnée modérée du sommeil autodéclarée, et 65,2 % pour celles présentant une apnée légère.

« Les spécialistes du sommeil, les pneumologues et les médecins généralistes devraient prendre en compte ces résultats et veiller à ce que leurs patientes plus jeunes et ayant reçu un diagnostic d'apnée légère bénéficient du soutien nécessaire pour continuer leur traitement », a déclaré Adam Benjafield, coauteur de l'étude et vice-président des affaires médicales chez ResMed. « Quelles que soient les raisons pour lesquelles ces différences existent, nous savons qu'elles existent, ce qui indique la nécessité de rester en contact étroit avec les patients faisant partie de ces populations. »

À propos de l'étude

medXcloud, un groupe de leaders d'opinion de la santé réunis par ResMed, a mené l'étude dans le cadre de laquelle ont été examinées les données anonymisées de 1 063 870 utilisateurs américains de PAP à partir du réseau de surveillance à distance chef de file mondial de ResMed, AirView. Les utilisateurs de PAP devaient également s'être enregistrés sur l'outil d'engagement des patients, baptisé myAir.

« Dans l'ensemble, nous observons des taux d'observance à long terme encourageants et élevés dans tous les sous-groupes, par rapport à la plupart des autres traitements de maladies chroniques », a poursuivi M. Benjafield. « L'apnée du sommeil est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas de remède. Par conséquent, il est essentiel de continuer à observer le traitement par PAP au fil des ans pour prévenir les apnées, maintenir la qualité du sommeil et rester en bonne santé en général. »

