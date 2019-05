Une nouvelle approche envers le traitement de la maladie d'Alzheimer obtient un soutien majeur de l'institut national sur le vieillissement





T3D Therapeutics va recevoir une subvention pluriannuelle de 9 millions USD de l'institut national sur le vieillissement pour PIONEER, une étude de phase 2 sur des patients atteints de maladie d'Alzheimer légère à modérée

RESEARCH TRIANGLE PARK, Caroline du Nord, 20 mai 2019 /CNW/ - T3D Therapeutics, une société de développement de spécialités pharmaceutiques au stade clinique engagée dans le développement de T3D-959 (la « Société »), un nouveau traitement de la maladie d'Alzheimer (MA) administré par voie orale, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait obtenu une subvention totale de l'ordre de 9 millions de dollars américains sur quatre ans de l'institut national sur le vieillissement (NIA), qui fait partie des Instituts américains de la santé (NIH), dans le but de financer une étude clinique de phase 2 du T3D-959, un nouveau traitement médicamenteux axé sur le métabolisme pour la MA.

L'étude de phase 2 PIONEER ( P rospective therapy to I nhibit and O vercome Alzheimer's Disease N eurodegeneration via Brain E n E rgetics and Metabolism R estoration) devrait commencer à administrer le médicament aux patients début 2020. PIONEER est une étude de sécurité d'emploi et d'efficacité de phase 2 en groupes parallèles, contrôlée par placebo et en double aveugle qui devrait recruter jusqu'a 252 adultes atteints de maladie d'Alzheimer légère à modérée (MMSE 16-26). PIONEER recrutera des sujets qui recevront une de trois doses différentes de T3D-959 ou un placebo pendant 24 semaines.

« Cette subvention est pour nous la reconnaissance du fait que l'amélioration des défauts métaboliques inhérents à la maladie d'Alzheimer est une avenue thérapeutique vitale et largement inexplorée à poursuivre, et témoigne du potentiel de T3D-959 dans le traitement de la MA, une maladie qui, d'après nous, est une anorexie chronique du cerveau », a déclaré le chef de la direction John Didsbury, Ph.D. « Nous sommes très honorés du soutien du NIA et de la confiance dont nos pairs ont fait preuve envers la science étayant T3D-959. »

« Étant donné l'impact énorme et croissant d'Alzheimer sur les patients et leurs familles, il est urgent de développer et d'évaluer rigoureusement un portefeuille plus large et plus diversifié de traitements prometteurs au stade clinique avancé », a ajouté George Vredenburgite, président et co-fondateur de UsAgainstAlzheimer's. « Le soutien des études de phase 2 par le NIA - y compris cette étude de T3D Therapeutics - mérite d'être félicité et augmenté pour nous permettre d'atteindre notre objectif national qui est traiter efficacement la maladie d'Alzheimer dans un proche avenir. »

« Le NIA/NIH et son processus d'évaluation par les pairs sont à féliciter pour avoir soutenu la logique de cette nouvelle approche et l'excellente science du programme T3D-959 », a déclaré pour sa part Robert Ingram, ancien chef de la direction et président de Glaxo/Wellcome.

Warren Strittmatter, docteur en médecine, directeur médical chez T3D Therapeutics, professeur émérite de neurologie au Centre médical de l'Université Duke et lauréat du prix Zenith de l'Association Alzheimer (États-Unis) a déclaré, « Durant mon long mandat dans le traitement de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, j'ai observé directement les frustrations des soignants et des patients en raison de l'absence de traitement efficace et des nombreux échecs de développement de médicaments récents qui leur ont fait perdre tout espoir. Ce prix apporte un soutien important à notre nouveau traitement prometteur et renouvellera leur optimisme. La MA est de plus en plus reconnue comme résultant d'un métabolisme anormal du cerveau. T3D-959 cible les voies métaboliques qui semblent finir par produire des plaques amyloïdes, des enchevêtrements de protéine tau, de l'inflammation et, plus important encore, la démence. »

L'étude PIONEER est soutenue par le NIA sous le numéro d'octroi R01AG061122.

À propos de T3D Therapeutics, Inc.

T3D Therapeutics, Inc. est une société privée basée à Research Triangle Park, en Caroline du Nord. La société détient une licence exclusive sur le T3D-959, son produit candidat phare, et sur une plateforme de molécules structurellement proches. T3D Therapeutics a pour mission de développer et de commercialiser T3D-959 pour le traitement de la maladie d'Alzheimer et du trouble cognitif léger. T3D-959 est un agoniste du récepteur nucléaire double delta/gamma activé par les proliférateurs de peroxysomes (PPAR) à petite moléculepénétrant le cerveau, administré par voie orale et conçu pour améliorer les dysfonctionnements du métabolisme du glucose et des lipides présents dans la MA et d'autres troubles en provenance des maladies neurodégénératives.

Pour de plus amples renseignements, consulter http://www.t3dtherapeutics.com/ .

Coordonnées investisseurs

John Didsbury, Ph.D., chef de la direction

T3D Therapeutics, Inc.

1-919-237-4897

Courriel : info (arobase) t3dtherapeutics (point) com

SOURCE T3D Therapeutics, Inc.

Communiqué envoyé le 20 mai 2019 à 00:01 et diffusé par :