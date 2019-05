/R E P R I S E -- Offre de service à l'occasion de la Journée nationale des patriotes/





MONTRÉAL, le 15 mai 2019 /CNW Telbec/ - Exo avise la clientèle de ses réseaux de trains, de transport régulier par autobus et de transport adapté que des horaires spéciaux seront en vigueur à l'occasion de la Journée nationale des patriotes, le lundi 20 mai 2019. Nous invitons la clientèle à planifier ses déplacements.

Pour plus d'informations et les options de transport lors de cette journée fériée, visitez exo.quebec/avis ou consultez l'application CHRONO.

Trains

exo1 Vaudreuil-Hudson Horaire du dimanche exo2 Saint-Jérôme Horaire de fin de semaine exo3 Mont-Saint-Hilaire Aucun service exo4 Candiac Aucun service exo5 Mascouche Aucun service exo6 Deux-Montagnes* Aucun service

* Afin de permettre la construction du Réseau express métropolitain (REM), il n'y a plus de service sur la ligne exo6 Deux-Montagnes les fins de semaine et les jours fériés.

Autobus

exo Terrebonne-Mascouche Service du samedi exo Laurentides Service du samedi exo L'Assomption Service du samedi exo Sud-Ouest Service du samedi exo Haut-Saint-Laurent Service du samedi exo Roussillon Service du samedi exo Le Richelain Service du samedi exo Chambly-Richelieu-Carignan Service du samedi exo Sainte-Julie Service du samedi exo Vallée du Richelieu Service du dimanche exo Sorel-Varennes Service réduit, consultez exo.quebec/avis exo la Presqu'Île Service du dimanche

Transport adapté

Secteur Marguerite D'Youville Les déplacements réguliers sont annulés, sauf les déplacements médicaux et pour hémodialyse Secteur Vallée du Richelieu Les déplacements réguliers sont annulés, sauf les déplacements pour hémodialyse Secteur Laurentides Service régulier maintenu Secteur Terrebonne-Mascouche Heures de service du samedi Les déplacements réguliers sont annulés, sauf les déplacements médicaux et pour hémodialyse Secteur l'Assomption Heures du service régulier Les déplacements réguliers sont annulés, sauf les déplacements médicaux et pour hémodialyse

