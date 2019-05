Toromont annonce le départ à la retraite planifié du directeur financier, Paul Jewer





Symbole sur TSX : TIH

TORONTO, le 19 mai 2019 /CNW/ - Toromont Industries Ltd./Industries Toromont Ltée annonce que Paul R. Jewer (vice-président directeur et directeur financier de Toromont) a avisé Toromont de son intention de prendre sa retraite dans les deux ans. En plus de fournir un long délai de préavis, M. Jewer a accepté de collaborer à la transition vers un nouveau directeur financier.

Un processus officiel sera mis en place pour recruter un directeur financier.

Au cours de sa brillante carrière de 14 années au sein de Toromont, M. Jewer a fait preuve d'un leadership déterminant dans la transformation qu'a connue Toromont à l'occasion d'événements stratégiques parmi les plus importants de son histoire. M. Jewer a joué un rôle essentiel dans la bifurcation d'Enerflex Systems Ltd. en 2011 et dans l'acquisition des territoires de Caterpillar au Québec et dans les Maritimes en 2017. Les contributions de M. Jewer à notre organisation ont souvent été reconnues par le monde des finances, qui le classait invariablement parmi les meilleurs directeurs financiers du Canada.

La direction et le conseil d'administration de Toromont remercient M. Jewer de son dévouement et de son apport à l'entreprise ces 14 dernières années, et se réjouissent de savoir qu'il prêtera son concours à une transition harmonieuse.

À propos de Toromont

Toromont Industries Ltd./Industries Toromont Ltée regroupe deux unités d'exploitation : Le Groupe Équipement et CIMCO. Le Groupe Équipement comprend un des plus grands concessionnaires Caterpillar sur le plan des revenus et du territoire géographique - couvrant les provinces canadiennes de Terre?Neuve?et?Labrador, la Nouvelle?Écosse, le Nouveau?Brunswick, l'Île?du?Prince?Édouard, le Québec, l'Ontario et le Manitoba, en plus de la majeure partie du territoire du Nunavut. En outre, le Groupe comprend des activités de location parmi les plus importantes de l'industrie, un secteur complémentaire de manutention de pièces et un secteur de matériel agricole. CIMCO est un leader du marché des services de conception, d'ingénierie, de fabrication et d'installation de systèmes de réfrigération récréatifs et industriels. Les deux unités d'exploitation offrent un service après?vente complet pour leurs produits. Vous pouvez trouver ce communiqué de presse ainsi que de plus amples renseignements sur Industries Toromont au www.toromont.com.

SOURCE Industries Toromont Ltée

Communiqué envoyé le 19 mai 2019 à 13:00 et diffusé par :