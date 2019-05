Déclaration du ministre Rodriguez à l'occasion de Vesak





Aujourd'hui, les bouddhistes du Canada et du monde entier soulignent le jour de Vesak

OTTAWA, le 19 mai 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, à l'occasion du jour de Vesak, les bouddhistes du Canada et du monde entier soulignent la naissance, l'illumination et la mort de Gautama Bouddha, fondateur du bouddhisme.

Festival le plus important du calendrier bouddhiste, Vesak est l'occasion de se rassembler afin de réfléchir aux enseignements universels de Bouddha, dont la paix, la compassion et l'entraide, en particulier envers les plus démunis. Aux quatre coins du pays, les Canadiens de tous les horizons peuvent s'inspirer de ces valeurs communes qui nous unissent et contribuent à faire de notre pays un endroit où il fait bon vivre et dont nous sommes si fiers.

J'invite la population canadienne à en apprendre davantage sur la fête sacrée de Vesak et sur la richesse formidable de nos communautés. Il s'agit d'une belle occasion de montrer que la diversité est l'une des plus grandes forces du Canada, et à quel point nous tirons tous parti de l'esprit d'ouverture et d'inclusion dont fait preuve le pays.

À titre de ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, j'offre mes meilleurs voeux à tous les Canadiens et Canadiennes qui célèbrent Vesak.

