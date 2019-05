Déclaration du premier ministre à l'occasion de Vesak





OTTAWA, le 19 mai 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion de Vesak :

« Aujourd'hui, nous nous joignons aux bouddhistes au Canada et à travers le monde pour célébrer Vesak.

« Vesak est la fête la plus importante pour les bouddhistes. Elle commémore la naissance, l'illumination et le passage vers le Nirvana du fondateur du bouddhisme, Gautama Bouddha.

« Lors de Vesak, les bouddhistes se rendent dans leurs temples locaux pour prier et offrir des cadeaux dans un esprit de respect et de reconnaissance pour la vie et la sagesse de Bouddha. Ils réfléchissent également à ses enseignements universels sur la paix, l'entraide et la compassion.

« Vesak nous rappelle que nous pouvons mettre ces enseignements en pratique quotidiennement et bâtir un monde plus ouvert, plus inclusif et meilleur.

« Aujourd'hui, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage aux communautés bouddhistes et aux contributions importantes qu'elles apportent à notre pays. Au nom de notre famille, Sophie et moi souhaitons bonheur et paix à tous ceux qui célèbrent ce jour sacré. »

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Communiqué envoyé le 19 mai 2019 à 09:00 et diffusé par :