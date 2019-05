Neymar Jr. x Diesel Fragrances lancent Spirit of the Brave





SPIRIT OF THE BRAVE : DANS LA PEAU DE NEYMAR JR.

PARIS, 19 mai 2019 /PRNewswire/ -- Diesel Fragrances et Neymar Jr., accompagnés par Buzzman, nous donnent leur définition de la bravoure à l'occasion du lancement du nouveau parfum, « Spirit of the Brave ». La campagne internationale a été lancée le 19 mai dans plus de 40 pays.

En seulement 10 ans, le footballeur Neymar Jr. est devenu une star. Suivi par des millions de fans, de journalistes et d'adversaires, chacun de ses gestes est photographié, partagé et minutieusement examiné, chaque mot qu'il prononce est analysé et tweeté.

Alors, qu'est véritablement la bravoure lorsque l'on s'appelle Neymar Jr. et que l'on est l'une des plus grandes stars au monde?

En s'appuyant sur les codes du divertissement, le film entend définir ce qui colle le plus à la peau de Neymar Jr. : ses tatouages. Il en arbore plus de 70, chacun illustrant un événement important de sa vie. Les tatouages de Neymar Jr. ne racontent pas seulement son histoire, ils révèlent sa personnalité.

Ils s'animent sous la direction de Mark Zibert, réalisateur et photographe canadien ayant reçu de nombreuses récompenses, afin d'illustrer LA définition de la bravoure : ne vous prenez jamais trop au sérieux, n'arrêtez jamais de jouer, même face à vos plus grandes peurs.

Un film unique et très personnel, à l'image du parfum Spirit of The Brave co-créé par Neymar Jr., dont le flacon s'inspire de l'un de ses tatouages emblématiques. En forme de poing, il représente le lion que Neymar Jr. arbore sur sa propre main, véritable symbole de confiance en soi et de bravoure.

Cette campagne, appuyée par un affichage lui aussi réalisé par Mark Zibert, sera déployée dans plusieurs pays à compter du 19 mai, notamment en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, et bien sûr au Brésil. @neymarjr et @dieselfragrances sont ses premiers médias, orchestrant des révélations et une conversation avec leurs fans, ainsi que les futurs fans du parfum.

