GCL System dévoile des produits cast-mono pour inaugurer l'ère de la parité réseau





MUNICH, 18 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'industrie photovoltaïque (PV) chinoise accueille actuellement avec enthousiasme les activités orientées vers le marché, car la nouvelle politique que le pays a introduite l'année dernière a entraîné une nouvelle série de réaménagements industriels, selon Eric Luo, président de GCL System Integration Technology Co. Ltd. (GCL System, 002506.SZ).

L'année dernière, la Commission nationale pour le développement et la réforme (National Development and Reform Commission, NDRC), qui constitue la principale agence de planification économique de Chine, a publié une politique visant à contrôler strictement les nouvelles centrales photovoltaïques subventionnées et à réduire davantage les taux de subvention correspondants.

« À court terme, cette politique incitera les systèmes photovoltaïques à devenir plus compétitifs par rapport à l'électricité conventionnelle, telle que les centrales au charbon en Chine. Nous voyons également l'ère de la parité réseau se concrétiser partout dans le monde entier en 2019 », a expliqué M. Luo.

En tant que fournisseur international de modules photovoltaïques, GCL System mise constamment sur l'innovation pour améliorer les performances des produits et ainsi proposer aux clients les meilleurs produits et contribuer à un monde où règne la parité réseau.

GCL System a présenté pour la première fois son wafer et son panneau solaire cast-mono de pointe lors du salon Intersolar Europe 2019 à Munich, en Allemagne. Grâce à la combinaison de la technologie de fabrication de cellules monocristallines et de la technologie de coulée de lingots polycristallins, l'efficacité du module cast-mono peut atteindre 19,4 %, d'après la société.

M. Luo a précisé que les produits cast-mono avaient été très bien accueillis et avaient attiré beaucoup de visiteurs lors du salon. La société a déjà reçu de nombreuses commandes de clients européens et devrait vendre 1 GW cette année.

M. Luo a indiqué que les ventes à l'étranger de la société représenteraient cette année 80 % des ventes, contre 52 % en 2018. On assiste actuellement à une augmentation de la demande sur les marchés européens et américains. En particulier, les régions situées le long des itinéraires de la Ceinture et la Route connaissent une augmentation significative de la demande, qui représente une croissance annuelle de 40 à 50 %.

Afin de répondre à la demande croissante, GCL System prévoit de produire cette année de 6,5 à 7,0 GW de modules monocristallins, dépassant pour la première fois ses produits polycristallins, selon M. Luo, qui a ajouté que la société poursuivrait ses efforts pour améliorer les performances de ses produits cast-mono à l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/888907/GCL.jpg

