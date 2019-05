Le soutien à l'accord de restructuration de Weatherford atteint désormais 74 % des billets de premier rang non garantis en circulation





la sociÉtÉ et les porteurs de billets nÉgocient actuellement les documents dÉfinitifs au fur et À mesure que le soutien se renforce

BAAR, Suisse, 18 mai 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Weatherford International plc (NYSE : WFT) (« Weatherford » ou la « société ») a fait savoir que d'autres porteurs de billets de premier rang avaient signé l'accord d'appui à la restructuration (l'« Accord ») que la société a annoncé le 10 mai 2019. Avec ces nouveaux signataires, plus de 74 % des porteurs de ses billets de premier rang non garantis sont aujourd'hui parties à l'Accord, soit une progression d'environ 12 % après l'annonce de l'Accord faite par la société la semaine dernière.

La vaste restructuration financière qui est proposée permettrait de réduire sensiblement l'endettement à long terme de l'entreprise et la charge des intérêts qui en découlent, d'offrir un accès à plus de financements et d'établir une structure de capital plus durable. La société et les porteurs de billets qui sont parties à l'Accord sont en train de négocier les documents définitifs concernant les transactions envisagées dans l'Accord, y compris les engagements pour les facilités de financement de débiteur-exploitant.

À PROPOS DE WEATHERFORD

Weatherford est l'une des plus importantes multinationales dans le domaine des services sur champs pétroliers, propose des solutions, des technologies et des services innovants à l'industrie pétrolière et gazière. La société exerce ses activités dans plus de 80 pays et possède un réseau de près de 650 sites, comprenant des installations de fabrication, de service, de recherche et développement, ainsi que de formation. Elle emploie environ 26 000 personnes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur LinkedIn , Facebook , Twitter et YouTube .

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains énoncés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs. En outre, il est possible que notre direction émette parfois des énoncés prospectifs oralement. Tous les énoncés, autres que les énoncés de faits historiques, sont des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont identifiés par des mots tels que « croire », « s'attendre à », « anticiper », « estimer », « envisager de », « planifier », « pouvoir », « devrait », « pourrait », « sera » ou des expressions similaires. Les énoncés prospectifs traduisent nos attentes et hypothèses actuelles à propos de nos activités, de l'économie et d'autres événements à venir et conditions futures, et ils s'appuient sur les données financières, économiques et concurrentielles actuellement disponibles et sur nos plans d'affaires actuels. Les résultats réels peuvent varier sensiblement en fonction des risques et des incertitudes qui peuvent toucher nos opérations, les marchés, les services, les tarifs et d'autres facteurs tels qu'ils sont décrits dans la partie « Risk Factors » (facteurs de risque) des documents que nous déposons devant la Securities and Exchange Commission (la « SEC »). Bien que nous pensions que nos hypothèses sont raisonnables, nous vous déconseillons de vous appuyer sur des énoncés prospectifs dès lors qu'il est très difficile de prédire les conséquences de facteurs connus et qu'il nous est impossible d'anticiper tous les facteurs susceptibles d'influer sur les résultats réels. Les facteurs importants susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux envisagés dans les énoncés prospectifs incluent, sans s'y limiter, la capacité de confirmer et de mener à bonne fin un plan de réorganisation conformément aux termes de l'Accord ; les risques inhérents au processus de faillite, y compris notre capacité d'obtenir l'approbation du tribunal de faillite s'agissant des demandes présentées dans le cadre de la procédure Chapter 11 aux États-Unis et de la procédure d'examen en Irlande (ensemble, les « Procédures »), l'issue des décisions du tribunal de faillite et des Procédures de manière générale, et le temps qu'il faudra pour mener nos activités en cas de faillite ; l'efficacité des activités de restructuration globale dans le cadre des Procédures et toute autre stratégie qui pourrait être adoptée s'agissant de nos liquidités et ressources en capital ; les mesures et les décisions prises par les créanciers, les autorités de réglementation et d'autres tiers intéressés par les Procédures, qui pourraient porter atteinte à notre capacité de confirmer et de mener à bonne fin un plan de réorganisation; les restrictions qui nous seraient imposées conformément aux termes de toute facilité de crédit renouvelable de débiteur-exploitant à laquelle nous souscririons dans le cadre des Procédures et les restrictions imposées par le tribunal de faillite ; notre capacité à réaliser les recettes et le ratio de levier financier pro forma prévus, et à générer des flux de trésorerie nets pour réduire encore davantage notre endettement ; un affaiblissement de la conjoncture économique et financière mondiale, l'évolution des réglementations gouvernementales et les frais de conformité et de justice qui en découlent, ainsi que les autres facteurs envisagés dans les documents que nous déposons devant la SEC. Pour un examen plus détaillé de ces risques et d'autres risques, voir la partie « Risk Factors » (facteurs de risque) de notre tout dernier rapport annuel sur le formulaire 10-K et le rapport trimestriel sur le formulaire 10-Q et les autres documents que nous déposons devant la SEC. Tous les énoncés prospectifs sont expressément émis sous réserve dans leur intégralité. Nos énoncés prospectifs ne valent qu'à la date à laquelle ils ont été émis. Des facteurs ou événements susceptibles de faire varier nos résultats réels peuvent survenir de temps à autre. Nous déclinons toute obligation d'actualiser ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en cas de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison, sauf prescription légale contraire.

le prÉsent communiquÉ n'est par une offre ou une sollicitation

Tout nouveau titre émis conformément aux transactions de restructuration ne peut pas être enregistré en vertu de la Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act »), ou toute autre loi d'État sur les valeurs mobilières, mais il peut être émis conformément à une dispense d'enregistrement en vertu du code des États-Unis sur la faillite. De tels titres ne peuvent pas être proposés ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou dispense applicable aux obligations d'enregistrement de la Securities Act et à toute loi d'État applicable sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou d'achat, ni une sollicitation d'offre de vente ou d'achat, de tout titre visé supra, et le présent communiqué de presse n'est pas une sollicitation de consentement ou de vote visant l'acceptation d'un plan Chapter 11. Toute sollicitation ou offre ne sera faite que conformément à une notice d'offre confidentielle et une déclaration de divulgation et seulement pour les personnes et dans les juridictions autorisées par les lois applicables.

