L'ACCV accueille favorablement l'annonce d'un nouvel accord visant les tarifs américains sur l'acier et l'aluminium





TORONTO, le 18 mai 2019 /CNW/ - Mark Nantais, président de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules, a publié la déclaration suivante :

Les membres de l'Association canadienne des constructeurs de véhicules (ACCV) félicitent la persévérance du gouvernement canadien et de ses partenaires qui sont parvenus à un accord visant les tarifs sur l'acier et l'aluminium.

La résolution de cette question constitue un soutien essentiel à la compétitivité de l'industrie de la construction automobile canadienne et de ses fournisseurs. Nous espérons également que ceci favorisera de nouvelles avancées vers la mise en oeuvre de l'accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC).

L'annonce faite aujourd'hui est une évolution très positive et nous attendons avec impatience les détails de cet accord.

L'Association canadienne des constructeurs de véhicules est l'association industrielle qui représente les principaux constructeurs de véhicules légers et lourds du Canada depuis plus de 90 années. Parmi ses membres, on peut compter Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Canada inc.; Ford Motor Company du Canada limitée et General Motors du Canada limité. Collectivement, ses membres exploitent cinq usines de montage de véhicule ainsi que des usines de moteurs et de pièces, et ils comptent plus de 1 300 concessionnaires. 136 000 emplois sont directement liés à l'assemblage de véhicule au Canada. Les emplois directs et indirects liés à la construction de véhicules sont estimés à plus de 792 000 dans l'ensemble du Canada. Visitez le www.cvma.ca.

