Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE

Vendredi 17/05/2019 Gros lot de LOTTO MAX estimé à 22 millions $ LottoMax MAIN Draw 04, 21, 23, 39, 40, 42 & 50 No comp. 17 POKER LOTTO Main gagnante: K-D, J-C, 7-C, 2-S, 9-D. Légende: C = CLUB, H = HEART, S = SPADE, D = DIAMOND J = JACK, Q =...

Avec le départ du vol 10, WestJet est devenue aujourd'hui le seul transporteur aérien à offrir des liaisons sans escale entre Paris et Calgary. La nouvelle liaison du transporteur aérien, parallèlement à l'entente de partenariat de partage de code...