Toshiba Memory et Western Digital investissent conjointement dans une installation de production de mémoire flash à Kitakami, au Japon





Toshiba Memory Corporation et Western Digital Corp. (NASDAQ : WDC) ont finalisé un accord officiel pour investir conjointement dans l'installation de production « K1 » que Toshiba Memory fait construire actuellement à Kitakami, dans la préfecture d'Iwate, au Japon.

L'installation K1 produira des mémoires flash 3D afin de répondre à la demande croissante de stockage, pour les applications telles que les centres de données, les smartphones et les voitures autonomes. Selon les prévisions, la construction de l'installation K1 sera achevée à la fin de l'année calendaire 2019. Les investissements en capital conjoints des entreprises, dans les équipements pour l'installation K1 permettront de réaliser une production initiale de mémoire flash 3D à 96 couches, à partir de l'année calendaire 2020, suivie d'une production plus importante dont le lancement est prévu pour la fin d'année.

Toshiba Memory et Western Digital vont continuer à cultiver et étendre leur leadership dans leurs domaines respectifs axés sur la mémoire ; pour ce faire, ils développeront activement des initiatives visant à renforcer la compétitivité de la technologie, à développer conjointement la mémoire flash 3D, et à réaliser des investissements en capital en fonction des tendances du marché.

« Nous sommes résolus à faire la démonstration du leadership de Toshiba Memory sur le marché, notamment en collaborant avec Western Digital pour mener à bien des initiatives qui renforceront nos compétitivités mutuelles », a déclaré Yasuo Naruke, président et directeur général de Toshiba Memory. « Nous sommes impatients de développer conjointement la mémoire flash 3D et de réaliser nos investissements sur mesure, dans des opportunités de marché prometteuses. »

« L'accord d'investissement conjoint dans l'installation K1 marque la continuité de notre collaboration des plus fructueuses avec Toshiba Memory, laquelle favorise la croissance et l'innovation de la technologie flash NAND depuis deux décennies », a indiqué pour sa part, Steve Milligan, directeur exécutif de Western Digital. « La stratégie d'investissement à long terme, de Western Digital pour le site de Kitakami reflète notre engagement continu visant à stimuler le développement et la fabrication de la technologie flash, aux côtés de Toshiba Memory. Cette expansion nous place idéalement pour fournir la mémoire flash la plus compétitive du secteur, et répondre aux tendances à long terme de la demande que suscitent le volume croissant, la vélocité, la variété et la valeur des données. »

À propos de Toshiba Memory

Toshiba Memory Corporation, leader mondial dans le domaine des solutions de mémoire, se consacre au développement, à la production et à la vente des mémoires flash et des disques durs SSD. En avril 2017, Toshiba Memory a été créée à partir de Toshiba Corporation, la société ayant inventé la mémoire flash NAND en 1987. Toshiba Memory est pionnière des services et solutions de mémoire, d'avant-garde, visant à enrichir la vie des individus et élargir les horizons de la société. La technologie de mémoire flash 3D innovante de la société, BiCS FLASHtm, ouvre la voie vers le perfectionnement du stockage d'applications à haute densité, notamment les téléphones intelligents, les ordinateurs, les disques durs SSD, les produits automobiles et centres de données les plus puissants. Pour obtenir de plus amples informations sur Toshiba Memory, veuillez consulter https://business.toshiba-memory.com/en-jp/

À propos de Western Digital

Western Digital crée des environnements propices à la pérennité des données. En tant que leader de l'infrastructure des données, la société s'efforce de promouvoir l'innovation nécessaire pour aider les clients à capturer, préserver, accéder à, et transformer une diversité toujours croissante de données. Partout où les données résident, des centres de données avancés aux capteurs mobiles en passant par les appareils personnels, nos solutions de pointe permettent de profiter des possibilités qu'offrent les données. Les solutions centrées sur les données, de Western Digital sont composées des marques Western Digital®, G-Technologytm, SanDisk® et WD®.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act, de 1995, y compris des énoncés concernant la coentreprise consacrée à la mémoire flash NAND ; la construction et le calendrier de production pour l'installation K1 ; la demande pour la mémoire flash ; les progrès de la technologie ; le portefeuille de produits ; et le positionnement sur le marché. Il existe un certain nombre de risques et d'incertitudes susceptibles de rendre inexacts les présents énoncés prospectifs, y compris, entre autres : les incertitudes concernant la coentreprise pour la mémoire flash NAND ; la volatilité des conditions économiques mondiales ; la conjoncture commerciale et la croissance au sein de l'écosystème du stockage ; l'impact des produits et des prix de la concurrence ; l'acceptation par le marché et le coût des matières premières et des composants spécialisés de produits ; les mesures prises par les concurrents ; les avancées inattendues des technologies concurrentes ; le développement et l'introduction de produits basés sur les nouvelles technologies et l'expansion vers de nouveaux marchés de stockage des données ; les risques associés aux acquisitions, fusions et coentreprises ; les difficultés ou retards dans la fabrication ; l'issue des procédures juridiques ; et autres risques et incertitudes figurant dans les documents déposés par Western Digital auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), notamment dans le formulaire 10-Q de Western Digital, déposé auprès de la SEC le 7 mai 2019, et vers lequel nous attirons votre attention. Le lecteur est prié de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu'à la date de leur publication ; et ni Western Digital ni Toshiba Memory ne sont tenues de mettre à jour ces énoncés prospectifs pour refléter des événements ou des circonstances ultérieurs.

Western Digital, le logo Western Digital, G-Technology, SanDisk et WD sont des marques déposées ou des marques de commerce de Western Digital Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

