Consultation publique sur le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) - Première journée des séances publiques





Prochaine séance : le 22 mai à Laval

MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - La commission de l'environnement de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), a tenu aujourd'hui, à Montréal, la première journée des séances publiques de la consultation métropolitaine sur la modernisation de la gestion des matières résiduelles. Vingt-cinq citoyens et organisations ont présenté aux commissaires leurs remarques et suggestions portant sur les six éléments contenus dans le projet de modification du Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR) 2015-2020.

Parmi les participants à ces séances, pour la 1ère fois dans l'histoire de la CMM, plus de 20 élèves des classes de 5e et de 6e année de l'École Catherine-Soumillard, à Lachine, étaient présents pour fait valoir leurs recommandations afin d'alimenter la réflexion de la CMM concernant le projet de modification du PMGMR. Au total, plus de 200 mémoires ont été déposés.

Les participants étaient appelés à s'exprimer sur six éléments :

La réduction des quantités de contenants, emballages et imprimés La hausse des tarifs imposés aux entreprises qui mettent en marché des contenants, emballages et imprimés, en fonction du degré de recyclabilité des matériaux utilisés La réduction de l'utilisation du plastique La modernisation de la consigne Le contrôle des matières sortant des centres de tri L'intensification des activités d'information, de sensibilisation et d'éducation

Ce vendredi, la plupart des intervenants se sont prononcés en faveur de la réduction des quantités de contenants, emballages et imprimés, ainsi que pour la modernisation du système de consigne publique. Parmi les propositions : prioriser la réduction à la source, soutenir le mouvement zéro déchet, bannir les articles à usage unique, améliorer la collecte sélective et favoriser le développement des produits en vrac. Certains invitent à la prudence dans la réduction de l'utilisation de contenants et emballages dans une perspective de santé publique et recommandent de prendre le temps d'établir les meilleures pratiques en matière d'emballage écoresponsable notamment.

L'importance des activités de sensibilisation a aussi été largement mis de l'avant et ce, dès le plus jeune âge. D'autres, recommandent de recenser et d'uniformiser toutes les mesures en Information, Sensibilisation, Éducation (ISÉ) et 3R (réduire, réemployer, recycler) mises en oeuvre sur le territoire de la CMM. Le fait de mieux informer la population sur ce qui est recyclable ou non a également était soulevé.

Listes des 25 organisations et citoyens qui ont présenté vendredi 17 mai

Environnement Jeunesse, STOP, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets (FCQGED), Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), TC Transcontinental, Éco Entreprises Québec, Équiterre, Conseil régional de l'environnement de Montréal (CRE de Montréal), Fondation David Suzuki, MRC de l'Assomption, Grame, Association canadienne de l'industrie des plastiques (ACIP-CPIA), Coop Les Valoristes, Association des détaillants en alimentation du Québec, M. Pierre Batellier, Mme Charlotte Kelen, les élèves de quatre classes de l'École Catherine-Soumillard de Lachine, La Planète s'invite au Parlement - Plateau Mont-Royal, Preserve, Greenpeace, Association québécoise Zéro Déchet, Monsieur Michael Johnson.

Tous les mémoires des présentations de Montréal sont disponibles sur le site de la CMM : http://cmm.qc.ca/evenements/consultation-publique-sur-le-projet-de-modification-du-pmgmr-2015-2020/lieux-et-horaire-des-seances-de-consultation-publique/memoires-par-seance/

Pour en savoir plus : http://cmm.qc.ca/fr/evenements/consultation-publique-sur-le-projet-de-modification-du-pmgmr-2015-2020/

PROCHAINES SÉANCES PUBLIQUES

DATE SECTEUR LIEU 22 mai 2019

19h à 22h

Horaire à venir Laval Château Royal

3500 boulevard du Souvenir

Laval (Québec) H7V 1X2





23 mai 2019

19h à 22h

Horaire à venir Couronne Sud Plaza Rive-Sud

500, avenue du Golf

La Prairie (Québec) J5R 0A5





27 mai 2019

19h à 22h

Horaire à venir Longueuil Hôtel Le Mortagne

1228 rue Nobel

Boucherville (Québec) J4B 5H1

Le rapport de la consultation servira à bonifier le projet de modification qui sera transmis au ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour approbation.

À propos du PMGMR

La CMM adopte, conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement et à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le Plan métropolitain de gestion des matières résiduelles (PMGMR). Le PMGMR actuel a été adopté, conformément à la Loi en 2016, et s'applique aux 84 municipalités de la CMM.

À Propos de la CMM

Créée en 2001, la Communauté métropolitaine de Montréal est un organisme de planification, de coordination et de financement qui regroupe 82 municipalités, soit 4 millions de personnes réparties sur un territoire de plus de 4 360 km2. La Communauté exerce notamment des compétences dans les domaines de l'aménagement du territoire, du développement économique, du logement social, du transport en commun et de l'environnement.

