Les stations d'embarcations de sauvetage côtier dans l'ensemble de l'Ontario sont ouvertes pour la saison de navigation de plaisance de 2019





SARNIA, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - Toutes les stations d'embarcations de sauvetage côtier de l'Ontario sont maintenant ouvertes pour la saison 2019. L'équipage des stations est composé d'étudiants de niveau postsecondaire embauchés et formés par la Garde côtière canadienne.

Les stations d'embarcations de sauvetage côtier (ESC) offrent des services de recherche et de sauvetage maritimes pendant la saison de navigation de plaisance estivale très occupée. Ces postes sont situés à Britt et à l'île Brébeuf (baie Georgienne), à l'île Hill (fleuve Saint-Laurent), à Port Lambton (rivière Sainte-Claire), à la rivière Thames (lac Sainte-Claire) et à Long Point (lac Érié). Engagés et formés par la Garde côtière canadienne chaque été, les étudiants sélectionnés ont l'occasion d'être formés en recherche et sauvetage, et de travailler comme membres d'équipage dans ces stations d'ESC.

Les appels de détresse auxquels les équipages d'ESC répondent s'étendent des navires chavirés et des bateaux qui prennent l'eau aux urgences médicales. Les équipages sensibilisent également le public aux questions de sécurité nautique dans les collectivités qu'ils desservent, en fournissant de l'information sur les règles de navigation et sur l'équipement de sécurité requis pour les navires.

Le programme d'ESC fournit un service essentiel à la Garde côtière canadienne en matière de recherche et sauvetage pendant les mois de pointe de la navigation de plaisance en Ontario. Tout en acquérant une expérience de travail pratique, les membres d'équipage acquièrent des compétences pour sauver des vies.

Partout en Ontario, la Garde côtière dispose aussi de stations de recherche et sauvetage à Thunder Bay, Tobermory, Meaford, Goderich, Amherstburg, Port Dover, Port Weller, Cobourg, et Kingston.

L'eau des voies navigables est encore très froide à cette période de l'année et elle ne se réchauffe pas aussi rapidement que l'air, alors assurez-vous de prendre les précautions nécessaires lorsque vous naviguez sur les voies navigables de l'Ontario ou que vous vous trouvez à proximité. Le Guide de sécurité nautique de Transports Canada est une excellente source de renseignements en vue de vous préparer pour la saison de navigation de plaisance.

Il est possible de signaler les urgences maritimes 24 heures sur 24, 365 jours par année, en composant le numéro sans frais (au Canada) : 1-800-267-7270 ou par radio maritime VHF, canal 16.

