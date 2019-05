Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) se réjouit de la levée des tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - MEQ est très satisfaite que les tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium canadiens et américains soient levés. Ces tarifs étaient en vigueur depuis juin dernier et avaient un impact négatif sur la compétitivité des manufacturiers québécois.

« C'est un excellent jour pour l'industrie. Nous sommes très heureux que les tarifs aient été révoqués et qu'il n'y ait pas de quota à l'exportation. De telles mesures nuisaient à la compétitivité de nos manufacturiers et de façon générale à la compétitivité du marché nord-américain », explique Véronique Proulx, PDG de MEQ.

La levée des tarifs imposés par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium s'effectuera lundi. Le Canada et les États-Unis ont convenu de mettre en place des mesures pour prévenir l'importation d'aluminium et d'acier à des prix de dumping, ainsi que le transbordement d'aluminium et d'acier fabriqués ailleurs qu'au Canada ou aux États-Unis vers l'autre pays.

MEQ travaillait sur ce dossier de manière prioritaire. Nous sommes satisfaits du travail fait par le gouvernement canadien sur ce dossier.

MEQ continuera à collaborer avec les gouvernements du Canada et du Québec afin qu'ils mettent en place des mesures pour augmenter la productivité et la compétitivité des manufacturiers québécois. MEQ communiquera d'ailleurs ses demandes aux différents partis dans le cadre de la prochaine campagne électorale fédérale.

