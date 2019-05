WestJet poursuit sur la lancée du Dreamliner avec l'inauguration du vol Calgary-Paris





Des chefs politiques et des chefs de file du secteur du tourisme de l'Alberta se

sont joints aux représentants du transporteur aérien pour établir des liens

économiques, culturels et sociaux avec la France

CALGARY, le 17 mai 2019 /CNW/ - Avec le départ du vol 10, WestJet est devenue aujourd'hui le seul transporteur aérien à offrir des liaisons sans escale entre Paris et Calgary. La nouvelle liaison du transporteur aérien, parallèlement à l'entente de partenariat de partage de code avec Air France, fournit un nouvel accès historique entre l'Ouest canadien et l'Europe. Dans le cadre du partenariat de code de partage WestJet- Air France, les entreprises et les voyageurs d'agrément de l'Ouest canadien ont maintenant accès, depuis Paris, à des vols à destination de 11 villes européennes, dont Rome, Venise, Athènes et Lisbonne. Le vol d'aujourd'hui est le deuxième d'une série de trois vols inauguraux du 787-Dreamliner qui sont au coeur de la stratégie mondiale de WestJet et du choix de Calgary comme première plaque tournante du Dreamliner.

« Le premier vol sans escale de WestJet, de Calgary à Paris, ouvre un marché important pour le tourisme entrant dans l'Ouest canadien et offre des possibilités de voyage en Europe uniques et faciles aux Canadiens de l'Ouest, a déclaré Arved von zur Muehlen, chef des services commerciaux chez WestJet. Nous sommes fiers d'être le plus important transporteur aérien de Calgary et nous allons continuer à investir dans nos activités et notre infrastructure afin d'en faire profiter l'économie, le tourisme et les marchés de Calgary et de l'Ouest canadien ».

Les liaisons internationales prévues entre Calgary et Londres, Paris et Dublin soutiendront 650 emplois à temps plein et généreront des retombées économiques totales de 100 M$. Cette somme vient s'ajouter aux retombées économiques annuelles de WestJet de plus de 5 G$, qui soutiennent plus de 32 000 emplois directs et indirects en Alberta. Dans l'ensemble, les répercussions économiques de WestJet à l'échelle nationale s'établissent à 17,4 G$ par année et permettent de soutenir plus de 153 000 emplois*.

Tous les vols entre Calgary et Paris sont effectués avec le nouvel appareil de WestJet, le 787-9 Dreamliner de 320 sièges qui intègre les cabines Affaires, Privilège et Économie.

Détails de la nouvelle liaison sans escale à bord de l'appareil Dreamliner de WestJet :

Itinéraire Fréquence Départ Arrivée À compter du Calgary - Paris Quatre fois

par semaine 19 h 35 12 h 20 + 1 17 mai 2019 Paris - Calgary Quatre fois

par semaine 14 h 20 15 h 45 18 mai 2019

D'ici juin 2019, WestJet offrira des vols sans escale vers 67 destinations, avec en moyenne 975 vols par semaine à partir de YYC. Plus de Calgariens choisissent WestJet pour leurs déplacements aériens que tout autre transporteur.

Autres citations

« Les vols sans escale de WestJet entre Calgary et Paris offrent d'importantes possibilités pour l'industrie du tourisme de Calgary déjà très solide, qui accueille plus de 7,7 millions de visiteurs par année, a commenté Cindy Ady, chef de la direction de Tourisme Calgary. Grâce à cette nouvelle liaison, nous avons encore plus d'occasions de présenter à un plus grand nombre de visiteurs tout ce que la Ville a d'unique à offrir. C'est aussi l'occasion de rehausser la réputation de Calgary en tant que ville hôte par excellence. »

« C'est un avantage énorme pour l'Alberta. Ces vols sans escale vers l'Europe ouvrent un accès à de nouveaux marchés pour les entreprises albertaines et facilitent encore plus l'accès des investisseurs dans notre province, a déclaré l'honorable Tanya Fir, ministre du Développement économique, du Commerce et du Tourisme de l'Alberta. C'est aussi un important coup de pouce pour notre secteur du tourisme. Notre gouvernement est fier de soutenir les entreprises albertaines comme WestJet qui s'emploient à faire de l'Alberta une destination de choix et montrent au reste du monde que l'Alberta est ouverte au monde des affaires. »

« Les nouveaux itinéraires du Dreamliner de WestJet ouvrent de vastes marchés au milieu des affaires de Calgary qui pourra établir des liens avec une clientèle mondiale élargie, a commenté Sandip Lalli, présidente directrice générale de la Chambre de commerce de Calgary. Les initiatives commerciales de WestJet confirment sa réputation d'entreprise albertaine prospère qui exerce ses activités à l'échelle internationale. »

« Il n'y a que neuf heures qui séparent le centre-ville de Calgary des Champs-Élysées à Paris. Nous sommes vraiment ravis de cette nouvelle liaison sans escale vers la France. Félicitations et un gros merci à WestJet pour son investissement important dans la croissance économique de Calgary et de l'Alberta », a déclaré Rob Palmer, chef des finances et vice-président, Finances, Administration aéroportuaire de Calgary.

WestJet

En collaboration avec le transporteur régional de WestJet, WestJet Encore, nous exploitons des vols réguliers dans un réseau de plus de 100 villes en Amérique du Nord, en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Europe, et nous offrons plus de 175 destinations dans plus de 20 pays par l'entremise de nos partenariats. Vacances WestJet offre des expériences de voyage abordables et flexibles vers plus de 60 destinations, ainsi que des possibilités d'hébergement dans plus de 800 hôtels, centres de villégiature, condos et villas. Les membres du programme Récompenses WestJet accumulent des dollars WestJet sur les vols et les forfaits vacances, entre autres. Les membres peuvent utiliser les dollars WestJet pour l'achat de vols ou de forfaits vacances pour toute destination WestJet sans aucune période d'interdiction, et peuvent également bénéficier de tarifs exclusifs valables pour des destinations desservies par WestJet et ses partenaires.

WestJet est fière d'avoir été nommée meilleure compagnie aérienne au Canada pour une troisième année consécutive (de 2017 à 2019), et de figurer parmi les compagnies aériennes de taille moyenne préférées des voyageurs en Amérique du Nord (2019). En 2017 et 2018, WestJet a aussi figuré parmi les compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques préférées des voyageurs en Amérique du Nord. La compagnie aérienne est aussi lauréate du prix - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord en 2018. Tous les prix sont attribués selon les commentaires authentiques de voyageurs émis sur TripAdvisor, le plus grand site de voyage au monde. WestJet est l'une des rares compagnies aériennes dans le monde qui ne pratiquent pas la surréservation commerciale sur leurs vols.

WestJet est inscrite à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole « WJA ». Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de WestJet, visitez le site westjet.com.

Voici des exemples récents de marques de reconnaissance :

Lauréate 2017, 2018 et 2019 du prix de la meilleure compagnie aérienne au Canada (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2019 parmi les compagnies aériennes de taille moyenne en Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2017 et 2018 du prix Travellers' Choice dans la catégorie des compagnies aériennes de taille moyenne offrant des tarifs économiques pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

Lauréate 2018 - Meilleure classe économique pour l'Amérique du Nord (prix Travellers' Choice de TripAdvisor remis aux compagnies aériennes)

La carte de crédit de compagnie aérienne qui a occupé le premier rang en 2018 au Canada (Récompenses Canada)

2018 - Meilleure compagnie aérienne à bas prix en Amérique du Nord (Skytrax)

2018/2017/2016 - Transporteur aérien le plus digne de confiance au Canada (Gustavson School of Business de l'Université de Victoria)

