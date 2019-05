Attribution d'un contrat pour deux traversiers au chantier naval Davie - Une bonne nouvelle attendue par l'industrie navale québécoise, selon la FCCQ





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'octroi d'un contrat pour la construction de deux traversiers au chantier naval de Davie, à Lévis, permettra de sécuriser plus de 400 emplois spécialisés et de consolider l'expertise navale québécoise, ce que la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) considère une bonne nouvelle pour toute la chaîne d'approvisionnement du chantier lévisien et pour l'industrie maritime québécoise.

« Depuis le début des année 90, c'est la première fois que de nouveaux navires de la flotte canadienne sont construits au chantier naval de Davie », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ, dont l'organisation a régulièrement rappelé au gouvernement fédéral l'importance de reconnaître l'expertise du chantier de Lévis et d'accorder leur juste part de contrats aux chantiers québécois. Dans ses demandes préélectorales aux partis fédéraux, Accélérer le rythme - plateforme fédérale, la FCCQ demandait non seulement que le Québec obtienne sa juste part de contrat, mais aussi que la flotte de brise-glaces soit priorisée afin d'assurer les liens maritimes adéquats pour les entreprises du Québec.

La FCCQ rappelle que d'ici 2030, le Canada devra développer et maintenir des actifs pour sa flotte navale, soit près de 45 navires, au coût de près de 12 milliards de dollars. Selon une étude de l'Institut de la statistique du Québec, l'industrie de la construction navale québécoise crée plus de 1 400 emplois directs partout au Québec, soit 12 % des emplois maritimes, et verse plus de 71 millions de dollars en salaire. Ceci, sans parler des emplois chez les fournisseurs des sept chantiers maritimes québécois, qui créent eux aussi des emplois de qualité partout au Québec.

Le fait que l'un des deux traversiers effectuera la route entre les Îles-de-la-Madeleine et l'Île-du-Prince-Édouard permettra aussi, selon la FCCQ, de moderniser le lien maritime entre la région québécoise et le continent, nécessaire pour le transport des Madelinots mais aussi leur approvisionnement.

« L'expertise québécoise est reconnue par l'octroi de ces contrats et permettra au chantier Davie de rester compétitif dans le marché. Nous sommes convaincus que cela aura des effets positifs sur l'ensemble de l'industrie navale et maritime québécoise » conclut Stéphane Forget.

À propos de la FCCQ

