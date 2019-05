Mise à jour d'un avis de rappel d'aliments - Rappel de Lanières de saumon de l'Atlantique (fumé à chaud) à saveur de poivre noir concassé de marque Dom Reserve en raison de la bactérie Listeria monocytogenes

Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) a pris acte de l'adoption par le conseil d'administration de la CNESST d'un taux moyen de 1,85 $ pour l'année 2020, ce qui constitue une hausse de 0,06 $ par rapport à 2019 et le plus haut taux depuis 2015. «...

Le conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) a approuvé aujourd'hui le taux moyen de cotisation pour l'année 2020 du Fonds de la santé et de la sécurité du travail (FSST). Il...