L'Association canadienne des producteurs d'acier applaudit l'élimination des tarifs de l'acier et de l'aluminium





OTTAWA, 17 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), au nom de ses membres, félicite le gouvernement du Canada d'avoir mené des négociations fructueuses qui élimineront les tarifs des produits canadiens en acier et en aluminium sous l'article 232 aux États-Unis. L'abolition de ces droits tarifaire est une très bonne nouvelle pour les producteurs d'acier du Canada et leurs 23 000 employés.



« Au nom des membres de l'ACPA, nous remercions le gouvernement du Canada pour ses efforts importants en vue de la résolution des tarifs de l'acier sous l'article 232 », a déclaré Catherine Cobden, présidente de l'ACPA. « L'élimination des tarifs est le meilleur résultat pour nos producteurs, nos travailleurs et le marché hautement intégré entre le Canada et les États-Unis. Nous sommes réjouis du retour au libre-échange entre nos deux nations ».

L'ACPA continuera de collaborer avec le gouvernement fédéral à la mise en oeuvre de cet accord et continuera de travailler pour assurer la durabilité et la croissance à long terme du secteur sidérurgique au Canada.

À propos de l'Association canadienne des producteurs d'acier

L'Association canadienne des producteurs d'acier est la porte-parole nationale de l'industrie sidérurgique canadienne primaire qui se consacre à assurer un environnement commercial concurrentiel et durable pour ses sociétés membres et ses parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs d'acier canadiens font partie intégrante de plusieurs segments de l'industrie nord-américaine, notamment l'automobile, l'énergie, la construction et le transport.

Contact médiatique

Catherine Cobden

Présidente de l'Association canadienne des producteurs d'acier

613-884-4856

c.cobden@canadiansteel.ca

