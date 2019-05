Déclarations du syndicat des Teamsters sur la levée des tarifs sur l'acier et l'aluminium





LAVAL, Quebec, 17 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- James Hoffa, président général de la Fraternité internationale des Teamsters, et François Laporte, président de Teamsters Canada, ont fait cette déclaration commune aujourd'hui concernant la fin des barrières tarifaires sur l'acier :



À Washington, le président général Hoffa n'a pas tardé à apporter son soutien à l'annonce d'aujourd'hui : «?Lorsque cette annonce a été enfin faite, je rencontrais l'ambassadeur Lighthizer et je l'ai également félicité pour avoir mis fin à cet irritant dans les excellentes relations canado-américaines.

Nous sommes solidaires de nos confrères et consoeurs du Canada et des syndicats des Métallos des deux pays. Comme nous le savons tous, l'acier et l'aluminium constituent l'épine dorsale de l'économie nord-américaine, des infrastructures essentielles et de la défense mutuelle.?»

Le président Laporte a fait écho aux sentiments exprimés par Hoffa : «?J'ai parlé plus tôt aujourd'hui avec la ministre Freeland pour la féliciter du travail accompli par le gouvernement pour obtenir la levée des tarifs douaniers américains pour la sécurité nationale. C'est vraiment une excellente nouvelle pour les deux pays.

Ces barrières tarifaires mettent des centaines de nos membres au chômage, principalement dans des usines de pièces automobiles en Ontario et dans une aciérie en Colombie-Britannique. Nous espérons que les travailleurs?euses mis à pied seront rapidement réintégrés-ées. Nous étudions actuellement des moyens d'aider ces membres à reprendre leur vie en main le plus rapidement possible.?»

Hoffa et Laporte sont en accord : «?Les travailleurs canadiens et américains sont unis par un lien étroit. Nous sommes les partenaires commerciaux et les alliés les plus proches les uns des autres. Nous avons travaillé ensemble, combattu ensemble et construit de grandes choses ensemble.

Les Teamsters des deux côtés de la frontière ont fait pression sur leurs gouvernements respectifs afin de mettre fin à ces barrières tarifaires. Nos efforts combinés illustrent que la solidarité internationale des familles de travailleurs et que l'importance des syndicats internationaux est cruciale dans l'économie mondiale.?»

Les Teamsters représentent près de 125?000 membres au Canada dans tous les secteurs. La Fraternité internationale des Teamsters, à laquelle Teamsters Canada est affiliée, compte 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

