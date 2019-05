Avis aux médias - La ministre Duncan annoncera l'octroi d'un financement pour combattre le harcèlement, les abus, la discrimination et la maltraitance dans le sport





L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera l'octroi d'un financement mardi pour combattre le harcèlement, les abus, la discrimination et la maltraitance dans le sport

OAKVILLE, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - L'honorable Kirsty Duncan, ministre des Sciences et des Sports, annoncera mardi l'octroi d'un financement pour combattre le harcèlement, les abus, la discrimination et la maltraitance dans le sport.

Veuillez noter que les renseignements sont susceptibles de changer sans préavis et qu'il s'agit de l'heure locale.

Voici les détails :

DATE :

Le mardi 21 mai 2019

HEURE :

12 h 30

LIEU :

Toronto Rock Athletic Centre

1132, promenade Invicta

Oakville (Ontario)

