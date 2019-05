Fin des tarifs de l'acier et de l'aluminium : une bonne nouvelle pour les PME canadiennes





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) accueille avec enthousiasme la fin des tarifs douaniers et du contentieux sur l'acier et l'aluminium annoncée aujourd'hui par les gouvernements canadien et américain.

«Les tarifs imposés sur l'acier et l'aluminium ont eu des répercussions négatives sur plusieurs PME au Canada », a déclaré Martine Hébert, Vice-présidente principale et porte-parole nationale à la FCEI. «La fin de ce conflit commercial est une excellente nouvelle et nous saluons le gouvernement canadien d'avoir mené à bien ces négociations.»

La fin des tarifs aura un effet positif sur l'ensemble de l'économie canadienne, incluant sur plusieurs PME. En effet, plusieurs PME du secteur des transports par exemple ont fait les frais de ce conflit. On peut aussi penser à celles qui gravitent autour des industries de l'aluminium et de l'acier en tant que fournisseur de biens ou de services, qui pousseront sans doute un soupir de soulagement aujourd'hui.

«Tout comme les entreprises des secteurs de l'acier et de l'aluminium, nous sommes heureux que le gouvernement canadien ait persévéré et réussi à dénouer ce conflit », a ajouté Martine Hébert. « Par ailleurs, ces tensions commerciales que nous avons vécues nous rappellent qu'il est impératif de continuer à soutenir nos entreprises dans la diversification de leurs exportations vers d'autres pays dans le monde.»

