Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Old Crow





OLD CROW, YT, le 17 mai 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un important événement en matière d'infrastructure en présence de Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités et de Dana Tizya-Tramm, chef de la Première Nation des Vuntut Gwitchin.

Date : Dimanche 19 mai 2019



Heure : 15 h (HAP)



Lieu : En face du chantier de construction du nouveau centre communautaire

Rue Front

Old Crow (Yukon)

