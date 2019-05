Traversiers pour la Davie : une bonne nouvelle qui se faisait attendre, estime la CSN





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - La CSN se réjouit de l'intention du gouvernement fédéral d'octroyer au chantier maritime Davie le contrat de la construction de deux nouveaux traversiers devant assurer la liaison entre les Îles-de-la-Madeleine, l'Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse.

« Depuis des mois, des années que nous déplorons le fait qu'Ottawa ait largement ignoré le chantier Davie lors de l'attribution de contrats publics, un chantier qui représente pas moins de la moitié de la capacité de construction navale au Canada, affirme Jacques Létourneau, président de la CSN. Le gouvernement fédéral annonce aujourd'hui son intention de conclure un marché avec la Davie pour deux nouveaux traversiers, c'est une bonne nouvelle que nous attendions depuis trop longtemps. Maintenant, nous allons attendre les signatures officielles afin d'évaluer les répercussions directes en matière d'emploi pour le chantier de Lévis. »

La centrale syndicale prend acte des termes du préavis d'adjudication de contrat diffusé par le gouvernement fédéral et demeure convaincue que seul le chantier maritime de la Davie puisse répondre aux exigences du gouvernement fédéral. « Le travailleuses et les travailleurs de la Davie ont maintes fois démontré leur capacité à pouvoir livrer les commandes dans les délais prévus et sans dépassement de coûts. On ne se racontera pas d'histoire, les autres chantiers maritimes canadiens ont reçu tellement de contrats du fédéral qu'ils ne pourraient jamais livrer ces deux traversiers dans les délais prévus », de constater le président de la CSN.

Présente tant dans les secteurs public que privé, la CSN regroupe 300?000 travailleuses et travailleurs, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

