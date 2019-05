Ce qui sera ouvert et fermé pour la Journée nationale des patriotes





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Journée nationale des patriotes, la Ville de Montréal fermera certaines installations et modifiera les horaires de certains de ses services.

Plusieurs bureaux de la Ville de Montréal seront fermés le lundi 20 mai 2019 inclusivement, soit les bureaux d'arrondissement, les bureaux Accès Montréal et les différents points de services.

Les collectes

Les différentes collectes (déchets domestiques, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) sont maintenues. Pour plus de détails, nous vous invitons à visiter le site Internet : ville.montreal.qc.ca/collectes ou à composer le 311.

Les écocentres

Les écocentres seront fermés ce lundi. Pour plus de renseignements, consultez le site Web ville.montreal.qc.ca/ecocentres ou composez le 514 872-0384.

Installations sportives et culturelles

Les nombreuses installations sportives et culturelles, telles qu'arénas, piscines, centres sportifs, bibliothèques et lieux de diffusion culturelle, ont un horaire varié selon les arrondissements. La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer.

Le complexe sportif Claude-Robillard sera fermé le 20 mai 2019. Pour des renseignements à propos du Complexe sportif, composez le 514 872-6900.

Le TAZ sera ouvert selon l'horaire régulier. Pour des informations sur le TAZ, composez le 514 284-0051.

Espace pour la vie

Les installations seront ouvertes, à l'exception du Biodôme et de l'insectarium qui sont fermés en raison de travaux de rénovation.

Pour de l'information concernant l'Espace pour la vie, visitez espacepourlavie.ca ou composez le 514 868-3000.

La cour municipale

La cour municipale, située au 775, rue Gosford, ainsi que les autres points de services seront fermés le 20 mai 2019. Pour plus de détails, composez le 514 872-2964.

La Ville de Montréal invite la population à consulter le site Internet ville.montreal.qc.ca ou à composer le 311 pour obtenir de plus amples informations sur les ouvertures et fermetures des installations.

SOURCE Ville de Montréal

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 16:07 et diffusé par :