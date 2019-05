Le gouvernement du Canada annonce des investissements dans la cale sèche d'Esquimalt





Construire des infrastructures maritimes modernes et fiables et créer des emplois pour la classe moyenne canadienne

ESQUIMALT, BC, le 17 mai 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à renouveler les infrastructures maritimes essentielles qui contribuent à la croissance et au développement des collectivités côtières de la Colombie-Britannique et de l'ensemble du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité, a visité la cale sèche d'Esquimalt pour y examiner le résultat des travaux réalisés récemment afin d'améliorer l'infrastructure des installations, la santé et la sécurité, ainsi que des investissements faits dans l'assainissement du site. Conscient de l'incidence importante que la cale sèche d'Esquimalt a sur la localité, le gouvernement a investi plus de 175 millions de dollars dans l'entretien et l'amélioration de l'installation ces quatre dernières années. De plus, la cale sèche d'Esquimalt est un moteur économique important dans la région, en plus de jouer un rôle central dans la réussite d'initiatives importantes du gouvernement, comme la Stratégie nationale de construction navale et le soutien de la Garde côtière canadienne.

La ministre Qualtrough a profité de l'occasion pour annoncer l'établissement d'un contrat avec BC Hydro concernant un projet de nature électrique, ainsi qu'un investissement à venir dans la réhabilitation des deux caissons de la cale, lesquels sont essentiels au fonctionnement de celle-ci. Les travaux liés aux deux projets commenceront au cours des prochains mois. Ils seront menés à bien d'ici la fin de 2020.

Les investissements du gouvernement du Canada dans ces projets vont permettre d'assurer la continuité des opérations courantes de la cale sèche, tout en stimulant l'économie locale et en générant des emplois pour les travailleurs spécialisés de la région.

Citations

« Notre gouvernement sait à quel point la cale sèche d'Esquimalt importe à notre économie locale, et nous sommes conscients du rôle important qu'elle joue dans la réussite de notre industrie maritime. Grâce aux projets annoncés aujourd'hui, ainsi qu'aux investissements antérieurs du gouvernement du Canada, la cale sèche pourra continuer de répondre fièrement aux besoins de la flotte fédérale et à ceux de l'industrie de la réparation de navires, et ce, tout en créant des emplois locaux pour les travailleurs de la Colombie?Britannique. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et de l'Accessibilité

Les faits en bref



En tant que plus grand chantier de réparation de navires océaniques sur la côte canadienne du Pacifique, la cale sèche d' Esquimalt a des retombées économiques locales estimées à 183 millions de dollars. Elle permet de maintenir approximativement 1 350 emplois hautement spécialisés dans la région du Grand Victoria, et elle génère environ 18,8 millions de dollars en impôts directs tous les ans pour le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité.

a des retombées économiques locales estimées à 183 millions de dollars. Elle permet de maintenir approximativement 1 350 emplois hautement spécialisés dans la région du Grand Victoria, et elle génère environ 18,8 millions de dollars en impôts directs tous les ans pour le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la municipalité. Au cours des quatre dernières années, Services publics et Approvisionnement Canada a investi plus de 175 millions de dollars dans la cale sèche d' Esquimalt sous la forme de nombreux projets concernant la santé et la sécurité, la continuité du fonctionnement de l'infrastructure et l'assainissement du site, qu'il a financés dans le cadre du budget de 2016 et du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux.

sous la forme de nombreux projets concernant la santé et la sécurité, la continuité du fonctionnement de l'infrastructure et l'assainissement du site, qu'il a financés dans le cadre du budget de 2016 et du Plan d'action pour les sites contaminés fédéraux. Scansa Construction Ltd. a terminé les travaux liés au projet de remplacement du poste électrique principal que le gouvernement du Canada a annoncé en février 2018. Le nouveau poste a été construit selon les délais et le budget établis. Il est maintenant conforme aux codes applicables et plus sûr à utiliser.

a annoncé en février 2018. Le nouveau poste a été construit selon les délais et le budget établis. Il est maintenant conforme aux codes applicables et plus sûr à utiliser. En mars 2018, le gouvernement a attribué, dans le cadre de la Stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones, un contrat de 45,8 millions de dollars à une coentreprise formée de SPAL General Constructors et de Fraser River Pile & Dredge pour la reconstruction de la jetée sud. Les travaux à réaliser consistent à rétablir le précieux accès à la rive qui a été rompu temporairement au cours des travaux d'assainissement réalisés en 2016. La construction, qui a été entamée à l'été 2018, est en bonne voie d'être menée à bien d'ici la fin de 2019.

& Dredge pour la reconstruction de la jetée sud. Les travaux à réaliser consistent à rétablir le précieux accès à la rive qui a été rompu temporairement au cours des travaux d'assainissement réalisés en 2016. La construction, qui a été entamée à l'été en bonne voie d'être menée à bien d'ici la fin de 2019. En décembre 2018, Services publics et Approvisionnement Canada a attribué un contrat de 18,8 millions de dollars à CYMI Canada Inc., de Toronto ( Ontario ), pour la réalisation du projet de remplacement du poste électrique du quai de débarquement nord. Les travaux, qui consistent à construire le nouveau poste et à moderniser les installations électriques afin d'éliminer les risques pour la santé et la sécurité, ont commencé en janvier 2019 et doivent prendre fin au printemps 2020.

( ), pour la réalisation du projet de remplacement du poste électrique du quai de débarquement nord. Les travaux, qui consistent à construire le nouveau poste et à moderniser les installations électriques afin d'éliminer les risques pour la santé et la sécurité, ont commencé en janvier doivent prendre fin au printemps 2020. Services publics et Approvisionnement Canada a attribué un contrat à BC Hydro pour la réalisation d'un projet de nature électrique à la cale sèche d' Esquimalt , située à Esquimalt , en Colombie-Britannique. Le projet, d'une valeur de 3,4 millions de dollars, consiste à installer une nouvelle ligne de distribution pour permettre le changement du modèle d'alimentation électrique de la cale.

, située à , en Colombie-Britannique. Le projet, d'une valeur de 3,4 millions de dollars, consiste à installer une nouvelle ligne de distribution pour permettre le changement du modèle d'alimentation électrique de la cale. Cette installation unique, qui offre une gamme complète de services, sert des clients nationaux et internationaux jour et nuit, à longueur d'année.

La cale sèche d' Esquimalt et ses terrains sont utilisés en grande partie pour répondre aux besoins de la flotte de la Marine royale canadienne, notamment la remise à neuf des frégates de la classe Halifax , et à ceux des navires de la Garde côtière canadienne.

