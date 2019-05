Programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité - Une aide gouvernementale pour améliorer la qualité de vie des aînés d'expression anglaise





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise, M. Christopher Skeete, est fier de souligner que les personnes aînées anglophones bénéficieront du programme Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation de vulnérabilité (ITMAV), dévoilé par la ministre responsable des Aînés, Mme Marguerite Blais, le 8 mai dernier.

Rappelons que l'ITMAV, provenant du ministère de la Santé et des Services sociaux, prévoit 6,9 millions de dollars pour le financement de 154 projets destinés à soutenir les personnes aînées en situation de vulnérabilité. Plus précisément, la somme permettra aux organismes communautaires de maintenir en poste ou d'embaucher des personnes en vue de favoriser l'accompagnement de ces gens vers les ressources pertinentes de leur communauté, tout en leur laissant le pouvoir de faire leurs choix pour leur bien-être.

Parmi les projets sélectionnés en lien avec le programme, six proviennent d'organismes servant la communauté d'expression anglaise, qui bénéficiera ainsi, elle aussi, de ce financement. Ces organismes, qui se trouvent dans plusieurs régions du Québec, sont notamment : le Council for Anglophone Magdalen Islanders, le Committee for Anglophone Social Action, le Connexions et le Seniors Club de La Tabatière, le Parrainage civique de la banlieue ouest de Montréal et le Centre de ressources communautaires de l'Ouest-de-l'Île.

Citations :

« Je me réjouis d'apprendre que des organismes, qui oeuvrent auprès des personnes aînées anglophones, pourront poursuivre leur mission d'accompagnement. À cet effet, le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise se fait un devoir de créer des ponts entre les acteurs communautaires et les ministères, pour faire en sorte que cette partie de la population puisse recevoir des soins de qualité, peu importe sa langue et son lieu de résidence. »

Christopher Skeete, adjoint parlementaire du premier ministre pour les relations avec les Québécois d'expression anglaise

« La fragilité et l'isolement social des ainés sont nuisibles et représentent des menaces croissantes au bien-être de l'ensemble des ainés. Il est encourageant pour Seniors Action Québec de voir, à la suite de l'annonce de financement dans le cadre de l'ITMAV, que le Secrétariat aux ainés appuie la capacité des organisations communautaires anglophones à faire face à ces menaces. Le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise a joué un rôle de facilitateur en aidant le Secrétariat aux aînés à reconnaître les réalités des collectivités d'expression anglaise. »

Michael Udy, président de Seniors Action Québec

« Grâce au programme ITMAV, le centre de ressources Connexions sera mieux en mesure de soutenir et d'améliorer le bien-être et l'autonomie des personnes aînées vulnérables dans notre communauté. Nous tenons également à féliciter le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise pour son rôle essentiel de créer des ponts entre la collectivité d'expression anglaise et les instances du gouvernement du Québec. Ce rôle est crucial afin d'assurer que les organismes tels que Connexions ont l'occasion de participer aux programmes gouvernementaux pour rehausser leurs capacités de mieux servir leur communauté. »

Danielle Lanyi, directrice générale du centre de ressources Connexions (Outaouais)

Pour en savoir plus sur l'ITMAV :

https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/aide-financiere/initiatives-de-travail-de-milieu-aupres-des-aines-en-situation-de-vulnerabilite/#c9812

SOURCE Cabinet du premier ministre

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 15:56 et diffusé par :