Tarifs douaniers : une bonne nouvelle pour l'économie du Québec et du Canada

MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le CPQ (Conseil du patronat du Québec) se réjouit de la levée des tarifs douaniers imposés par les États-Unis aux importations d'acier et d'aluminium en provenance du Canada.

« La levée des tarifs est une bonne nouvelle autant pour les industries touchées qui ont subi des pertes importantes depuis leur entrée en vigueur, il y a à peu près un an, que pour l'ensemble de l'économie du Québec et du Canada », affirme Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ.

Cette annonce marque également une avancée importante en faveur de collaborations plus saines en matière d'économie continentale, en permettant d'entrevoir le retour à des relations commerciales solides et constructives avec nos voisins du Sud. Le CPQ réitère toutefois qu'il est important de continuer à diversifier les marchés du Canada sans relâche pour assurer la vitalité de nos entreprises et le bien-être de nos concitoyens.

Créé en 1969, à l'issue d'un consensus dégagé entre les entreprises, les syndicats et le milieu universitaire, le CPQ est une confédération de près de 100 associations sectorielles et de plusieurs membres corporatifs (entreprises, institutions et autres employeurs). Il représente ainsi les intérêts de plus de 70 000 employeurs de toutes tailles issus des secteurs privé et parapublic. www.cpq.qc.ca

