Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards - Le ministre Pierre Dufour poursuit sa tournée dans les régions sur la Côte-Nord





QUÉBEC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, a rencontré aujourd'hui, à Baie-Comeau, les partenaires de la région de la Côte-Nord afin d'échanger sur les différents enjeux à considérer dans l'élaboration de la Stratégie pour les caribous forestiers et montagnards.

Le 3 avril, le ministre avait fait connaître les territoires envisagés pour permettre la pérennité de l'espèce. Il avait alors exprimé son souhait d'intensifier sa collaboration avec les partenaires afin de dégager des pistes de solutions pour répondre aux besoins des caribous forestiers et montagnards tout en limitant les impacts sur l'industrie forestière et ses travailleurs.

Le ministre est donc présentement en tournée afin d'échanger avec les intervenants régionaux et de déterminer les connaissances et les enjeux locaux à prendre en considération dans le cadre de l'élaboration de la stratégie prévue pour 2022. Il poursuivra sa démarche de consultation dans plusieurs régions du Québec jusqu'au 18 juin.

« La région de la Côte-Nord comprend l'une des superficies boisées les plus importantes du Québec, laquelle superficie constitue une forte proportion de l'aire de distribution occupée par le caribou forestier. J'étais donc très enthousiaste d'être ici aujourd'hui pour entendre le point de vue des acteurs de la région qui sont concernés par la survie des caribous, mais qui sont également sensibles aux conséquences économiques et sociales de la mise en place d'éventuelles mesures de protection. Nous souhaitons être à leur écoute pour qu'ensemble, nous puissions dégager une vision globale et intégrée qui permettra de protéger cette espèce vulnérable tout en maintenant la vitalité économique du Québec et de ses régions ».

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Les rencontres prévues dans les régions concernées par les caribous forestiers et montagnards interpellent les différents partenaires du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, notamment les représentants de l'industrie forestière, le milieu municipal, les syndicats, les groupes environnementaux et les nations autochtones ainsi que d'autres partenaires importants pour le Québec.





À l'occasion de sa tournée, le ministre visitera les villes suivantes :

La Malbaie 3 juin



Val-d'Or 10 juin



Roberval 17 juin



Chibougamau 18 juin

