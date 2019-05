Marlin Equity Partners annonce que Blackstone acquiert une participation minoritaire stratégique





LOS ANGELES et LONDRES, 17 mai 2019 /CNW/ - Marlin Equity Partners, une firme d'investissement mondiale, annonce aujourd'hui que le Strategic Capital Group de Blackstone (NYSE : BX) a acquis une participation minoritaire passive au sein de la firme.

Le Strategic Capital Group de Blackstone fait partie du BAAM (Blackstone Alternative Asset Management) et se spécialise dans les participations minoritaires avec des gestionnaires d'actifs alternatifs de premier plan. Cette participation permettra à Marlin de continuer à investir dans sa plate-forme mondiale de placement et de poursuivre l'expansion de celle-ci, de renforcer son engagement envers sa base diversifiée d'investisseurs et de s'aligner sur les intérêts de ceux-ci, ainsi que de tirer parti des ressources et des capacités globales de Blackstone.

Depuis sa création en 2005, Marlin est rapidement devenu une firme d'investissement mondiale de premier plan, elle qui compte plus de 6,7 milliards $ d'actifs sous gestion et qui a mené à bien plus de 140 transactions au sein des industries qu'elle cible précisément, notamment les logiciels, la technologie, la TI des soins de santé, les services reposant sur la technologie, et la technologie industrielle.

« Cet investissement de Blackstone est un autre témoignage de reconnaissance d'excellence à l'endroit de l'organisation que nous avons mis sur pied ainsi que de la véritable valeur proposée de notre approche d'investissement axée sur les relations », affirme David McGovern, fondateur et chef de la direction de Marlin. « Nous sommes très heureux d'accueillir Blackstone à titre de partenaire stratégique, et nous sommes impatients de tirer parti de l'expertise de cette société et de la portée considérable de ses ressources afin de continuer à investir dans notre plate-forme mondiale et de nous positionner de sorte à assurer notre réussite à long terme. »

« L'approche de Marlin en matière d'investissement accorde un intérêt marqué pour la collaboration avec les équipes de direction dans le but de soutenir les entreprises, d'accroître les opérations et d'accélérer la croissance », souligne Scott Soussa, chef du Strategic Capital Group de BAAM. « Cet accent mis sur la création de valeur à long terme au sein de ses sociétés sous-jacentes permet à Marlin d'assurer son succès continu, et nous sommes ravis de nous associer avec cette firme. »

Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.

Evercore a agi à titre de conseiller financier auprès de Marlin Equity. Kirkland & Ellis LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Marlin Equity; Simpson Thacher & Bartlett a agi à titre de conseiller juridique auprès de Blackstone.

À propos de Marlin Equity Partners

Marlin Equity Partners est une firme d'investissement mondiale détenant plus de 6,7 milliards $ en capital sous gestion. Elle se concentre à offrir aux sociétés mères, aux actionnaires et aux autres parties prenantes des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins en matière d'affaires et de liquidité. Marlin investit dans des entreprises appartenant à divers secteurs; son assise financière, ses relations avec les industries et son vaste réseau de ressources opérationnelles accroissent la valeur et renforcent considérablement les perspectives de ces entreprises. Grâce à un groupe de fonds et d'entreprises apparentées, Marlin a mené à bien plus de 140 acquisitions depuis sa création. La société a son siège social à Los Angeles, en Californie, et dispose d'un bureau à Londres. Pour obtenir plus d'information, veuillez visiter le www.marlinequity.com.

À propos de Blackstone Alternative Asset Management

Blackstone Alternative Asset Management (BAAM®), la plate-forme de solutions de fonds spéculatifs de Blackstone, est le plus grand investisseur discrétionnaire dans les fonds spéculatifs, lui qui compte environ 80 milliards $ d'actifs sous gestion. BAAM gère un ensemble diversifié de sociétés, dont une entreprise de solutions personnalisées, une plate-forme spéciale de situations, une entreprise alimentant des fonds spéculatifs, une plate-forme ouverte de fonds communs de placement, ainsi qu'une entité commerciale qui acquiert des participations dans des sociétés établies de gestion d'actifs alternatifs. Dans tous les secteurs d'activités de BAAM, la société choisit avec soin et s'associe avec des gestionnaires de fonds selon une variété de stratégies et de classes d'actifs pour créer des solutions pour ses investisseurs. En mettant un accent marqué sur les objectifs de ses clients et grâce à un rigoureux processus de vérification diligente ainsi qu'à l'accès aux constatations mondiales de Blackstone, BAAM fait tout en son pouvoir pour générer des rendements intéressants pondérés en fonction des risques et selon les cycles du marché tout en préservant du capital lors des conjonctures volatiles.

