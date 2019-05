Mise à jour - Plus de 90 « poppers » et suppléments non autorisés pour améliorer la performance sexuelle ont été saisis dans huit magasins de Scarborough (Ontario) et peuvent présenter des risques graves pour la santé





OTTAWA, le 17 mai 2019 /CNW/ - Santé Canada avise la population canadienne que les produits suivants pourraient poser des graves risques à la santé. Pour plus de renseignements, y compris ce que les Canadiens peuvent faire, visitez l'avis de sécurité en ligne.

Santé Canada maintient une liste de produits de santé non autorisés qui pourraient poser des graves risques à la santé, afin que les Canadiens puissent facilement identifier ceux qu'ils pourraient avoir achetés et faire le suivi nécessaire. On encourage les Canadiens à vérifier périodiquement pour les mises à jour.

