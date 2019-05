Régie de police de Roussillon - Plusieurs questions demeurent sans réponse





SAINT-CONSTANT, QC, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ) dénonce le manque d'informations disponibles dans le dossier de la couverture policière à Saint-Constant. La FPMQ se questionne d'ailleurs sur la crédibilité des économies de 1,5 M$ annoncés, alors qu'aucun plan d'organisation policière n'a encore été produit.

UNE OUVERTURE SALUÉE

À l'occasion de la consultation sur le service de police organisé hier soir par la Ville de Saint-Constant, le maire, Jean-Claude Boyer, a annoncé qu'il allait retourner à la table de discussion avec les autres municipalités le mois prochain. Cette annonce a rapidement été applaudie par les gens présents, qui en ont profité pour rappeler leur désir de voir Saint-Constant demeurer au sein de la Régie intermunicipale de police Roussillon.

La FPMQ salue cette annonce, qui montre l'écoute du maire vis-à-vis les préoccupations de la population et des policiers.

CITATIONS

«?Comment le maire pour annoncer des économies de 1,5 M$ au bout de 5 ans, alors qu'aucun plan d'organisation policière n'a été produit?? D'autant plus que les prévisions ne prévoient pas d'embauche, malgré l'augmentation constante de la population?», a déclaré Robin Côté, président de la FPMQ.

«?La population a été claire hier en demandant au Maire Boyer de retourner s'asseoir à la table de discussion. On l'invite à conserver cette attitude d'ouverture qui rassure les policiers de la Régie résidants à Saint-Constant?», a conclu M. Côté

À PROPOS DE LA FPMQ

La Fédération a plusieurs objectifs qui visent le mieux-être de la population. Elle veille à ce que les corps policiers municipaux puissent offrir des services de qualité aux citoyens qu'ils sont chargés de protéger. Elle s'emploie au bien-être collectif et à la qualité de vie de ses membres, en maintenant l'honneur et le développement professionnel de ses policiers et policières. Les membres de la Fédération sont des associations de salariés formées exclusivement de policiers et policières municipaux ou des personnes apparentés à ceux-ci qui oeuvrent à travers tout le Québec.

À PROPOS DE LA FRATERNITÉ DES POLICIERS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE ROUSSILLON

La Fraternité des policiers de la Régie intermunicipale de police Roussillon représente les 115 policières et policiers à l'emploi de la Régie.

SOURCE Fédération des policiers et policières municipaux du Québec (FPMQ)

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 14:32 et diffusé par :