Un repas d'exception avec le chef triplement étoilé rené meilleur 322 000 $ amassés au profit de la Fondation de l'ITHQ





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Le dîner annuel « Les Grands Chefs Relais & Châteaux », au profit de la Fondation de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec (ITHQ), s'est tenu au Cabaret du Casino de Montréal le 16 mai dernier. Cette soirée-bénéfice d'exception a célébré le talent culinaire de René Meilleur, chef triplement étoilé Michelin et propriétaire du restaurant La Bouitte, en Savoie (France).

La soirée a rassemblé quelque 235 convives, issus du milieu des affaires montréalais, et leur a permis d'apprécier une cuisine créative, mariant luxe et authenticité, reflétant à merveille l'amour du chef Meilleur pour ses montagnes natales.

Évènement majeur de la vie gastronomique montréalaise, cette 11e édition était placée sous la présidence d'honneur de Monsieur Luc Morin, directeur général du Casino de Montréal, et a permis de recueillir la somme de 322 000$. Une partie de ces bénéfices sert à soutenir financièrement le fonds de Bourses Les Grands Chefs Relais & Châteaux de la Fondation de l'ITHQ. Ce fonds est consacré au perfectionnement de jeunes diplômés de l'ITHQ qui se sont distingués par leur détermination, leur talent et leur passion pour les métiers de bouche. La bourse leur permet d'enrichir leur parcours grâce à une année de perfectionnement supérieur dans des établissements haut de gamme à l'international, notamment auprès de membres Relais & Châteaux.

Lors de son allocution de bienvenue, Monsieur Mathieu Duguay, coprésident du comité organisateur, a tenu à rappeler aux convives l'importance de leur présence à ce grand dîner : « Profiter des compétences de cette relève qui vise déjà l'excellence, tout en mettant au service de l'industrie leur curiosité, leur dynamisme et leur engagement professionnel, c'est de cela qu'il est question ici ce soir. L'ITHQ est un fleuron québécois, reconnu internationalement et que nous devons soutenir. »

Les boursiers

Les deux boursiers qui se sont distingués cette année sont : Mariska Pelletier, Diplômée du programme Pâtisserie professionnelle (2014) et Danny James Perrier, Diplômé de Hautes Études en Gestion Hôtelière Internationale (2017).

Partenaires financiers et collaborateurs

Des partenaires prestigieux ont, cette année encore, apporté leur soutien pour faire de cet événement un vif succès. Partenaire présentateur : SAQ. Grand partenaire donateur : Banque Nationale. Partenaires majeurs : Société des Casinos du Québec, Haisook et Pierre Somers et Saputo. Partenaire associé : Air Canada.

À propos de la Fondation de l'ITHQ

Créée en 2003, la Fondation de l'ITHQ est un organisme sans but lucratif qui a pour mission d'organiser des activités de financement dans le but de soutenir le développement de l'ITHQ, incluant celui de ses étudiants, de ses professeurs et de ses outils pédagogiques, ainsi que son rayonnement à titre d'établissement d'excellence. Depuis 2003, la Fondation a remis près de deux millions de dollars en bourses aux étudiants et aux diplômés de l'ITHQ.

À propos de Relais & Châteaux

Créée en 1954, Relais & Châteaux est une association de près de 560 hôtels et tables d'exception présents sur les cinq continents. Ces établissements indépendants sont tenus par des hommes et des femmes animés par la passion de leur métier et très attachés à l'authenticité des relations qu'ils forment avec leurs clients. Les bourses Grands Chefs Relais & Châteaux visent à soutenir la formation d'une relève qualifiée de niveau international.

