Gamsahabnida! Air Canada souligne 25 ans de service sur Séoul, en Corée du Sud





Liaison inaugurée en 1994 à raison de trois vols hebdomadaires par 747 Combi de Boeing

Service aujourd'hui assuré quotidiennement par 777 et 787 DreamlinerMD de Boeing au départ de Vancouver et de Toronto Pearson

MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse de souligner les 25 ans de son service sans escale entre le Canada et Séoul, en Corée du Sud. Afin de marquer l'occasion, la Société propose des tarifs promotionnels exceptionnels aller-retour à partir de seulement 1 325 $ CA (taxes incluses) entre Vancouver et Séoul et 1 525 $ CA (taxes incluses) entre Toronto et Séoul. Ces tarifs spéciaux sont disponibles jusqu'au 20 mai 2019 et offerts à la vente dès maintenant sur aircanada.com et par l'intermédiaire des agents de voyages.

Les clients qui prenaient aujourd'hui le vol AC63 à destination de Séoul ont eu droit, avant l'embarquement à Vancouver, à des animations et des activités culturelles traditionnelles.

« Nous sommes fiers de souligner les 25 ans de notre service entre le Canada et la Corée du Sud, a déclaré John MacLeod, vice-président - Ventes mondiales et Alliances d'Air Canada. Depuis 1994, la Société a transporté des millions de passagers voyageant pour leurs affaires, pour rendre visite à des parents et amis, pour étudier, pour découvrir le merveilleux patrimoine de chaque pays, et pour visiter des sites classés au patrimoine de l'UNESCO et des attractions culturelles. Cela a été une occasion pour les deux pays de découvrir mutuellement des traditions culinaires variées et savoureuses, notamment les grillades coréennes et d'autres spécialités de plus en plus prisées par les Canadiens aujourd'hui. Nous sommes vraiment ravis d'être un maillon important entre nos deux pays et de contribuer à entretenir leurs bonnes relations. »

« Au nom de Vancouver, je tiens à féliciter Air Canada d'avoir desservi avec succès Vancouver et Séoul depuis 25 ans, a indiqué Craig Richmond, président et chef de la direction de l'administration de l'aéroport international de Vancouver. La liaison qu'Air Canada assure entre Vancouver et Séoul est essentielle pour mener à bien notre vision consistant à créer une plaque tournante de classe mondiale. Elle relie le Canada à un pays incroyable, qui a un riche passé et une culture unique, et qui possède une des économies les plus florissantes et novatrices du monde. Nous sommes emballés par les perspectives d'avenir - nous aidons d'ailleurs Air Canada à construire sa plaque tournante transpacifique de Vancouver - et le succès continu du service sur Séoul. »

Il y a 25 ans, Air Canada inaugurait en mai 1994 trois vols hebdomadaires pour Séoul, la première destination de la région Asie-Pacifique à être desservie par le transporteur national du Canada. À l'époque, les vols suivaient l'itinéraire Toronto-Vancouver-Séoul et étaient assurés par 747-400 Combi de Boeing. L'aéroport international Gimpo (GMP) de Séoul, qui était initialement desservi, a été remplacé en 2001 par celui d'Incheon (ICN), qui accueille encore aujourd'hui les vols d'Air Canada.

Air Canada exploite maintenant toute l'année des vols quotidiens entre Vancouver et Séoul assurés par 787 Dreamliner de Boeing, ainsi qu'un service quotidien entre Toronto et Séoul par 777 et 787 Dreamliner de Boeing.

L'horaire des vols d'Air Canada à destination et au départ de Séoul est prévu de manière à permettre des correspondances pratiques et faciles pour et depuis de nombreuses destinations à la plaque tournante transpacifique de Vancouver et à la plaque tournante mondiale de Toronto Pearson. En voyageant avec Air Canada, les clients peuvent accumuler et échanger des milles Aéroplan dans le cadre du programme de fidélisation qui occupe le premier rang au Canada; et ceux qui y sont admissibles peuvent profiter de l'enregistrement prioritaire, de l'embarquement hâtif, de l'accès aux salons Feuille d'érable et d'autres avantages.

À propos d'Air Canada

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux, desservant près de 220 aéroports répartis sur six continents. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli près de 51 millions de clients en 2018. Air Canada fournit des services passagers réguliers directs sur 63 aéroports au Canada, 56 aux États-Unis et 100 en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie, en Australie, dans les Antilles, au Mexique, en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde, qui dessert 1 317 aéroports dans 193 pays. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2018. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/fr/media, suivez @AirCanada sur Twitter et joignez-vous à Air Canada dans Facebook.

SOURCE Air Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 14:00 et diffusé par :