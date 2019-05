Economical souligne son engagement envers la responsabilité sociale dans un récent rapport





WATERLOO, ON, le 17 mai 2019 /CNW/ - Assurance Economical a publié aujourd'hui sa déclaration de responsabilité publique 2018, qui se trouve en ligne. Le rapport souligne l'engagement continu de l'entreprise envers les initiatives de responsabilité sociale amorcées en 2018, y compris les programmes relatifs à la contribution à la collectivité et à l'environnement, ainsi que le soutien aux employés et aux courtiers.

« En tant qu'une des plus importantes compagnies d'assurance au Canada, nous sommes en affaires pour protéger les Canadiens, d'un océan à l'autre », affirme Rowan Saunders, Président et chef de la direction, Assurance Economical. « Redonner à nos communautés est un élément important de notre héritage. Nous sommes fiers de continuer à aider les communautés où nos employés, clients et courtiers partenaires vivent et travaillent. »

Par l'entremise de partenariats philanthropiques en 2018, Economical a appuyé de nombreuses causes nobles dans l'ensemble du pays, qui ont renforcé les communautés. Ceci comprend une collaboration avec la Croix-Rouge canadienne pour aider 165 familles touchées par des catastrophes à plus petite échelle, un partenariat avec Échec au crime pour partager des messages sur la sécurité à 5?000 étudiants et l'offre du programme en prévention des blessures de Parachute à plus de 35?000 étudiants canadiens.

Le soutien de l'entreprise a été accompagné de l'engagement des employés envers leurs communautés. En effet, les employés d'Economical ont fait des dons personnels à 109 organismes de bienfaisance en 2018, appuyant des causes importantes pour eux et pour leur famille. Les employés ont également redonné à leurs communautés en faisant du bénévolat, comptabilisant plus de 252 jours en 2018.

Grâce à des programmes comme la gestion du papier et de l'impression et la mesure annuelle de la réduction des émissions de CO2, la protection et la gérance de l'environnement sont une priorité pour l'entreprise. Economical sélectionne ses fournisseurs avec attention et effectue des mises à jour avant-gardistes de ses immeubles, comme l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques à Kitchener.

Pour favoriser une culture de haut rendement, Economical investit dans ses employés par l'entremise de programmes de santé et de bien-être primés et bénéficie d'un milieu de travail inclusif. D'ailleurs 94 % des employés d'Economical affirment que leur environnement de travail embrasse les différences individuelles.

Les courtiers choisissent et défendent des causes qui ont une incidence importante dans leur communauté et qui cadrent avec les priorités en matière de contribution à la collectivité d'Economical. Chaque année, entre 20 et 30 % du budget de contribution à la collectivité d'Economical est remis à des organismes de bienfaisance locaux en association avec les courtiers partenaires, qui ont le doigt sur le pouls de leurs communautés.

Redonner aux communautés a toujours été un aspect de l'histoire d'Economical et continuera de l'être. En effet, Economical a annoncé en janvier qu'un nouvel organisme de bienfaisance sera créé dans le cadre des négociations des souscripteurs de polices en vue de la démutualisation. L'Economical Insurance Heritage Foundation permettra d'honorer l'héritage des employés et clients actuels et antérieurs d'Economical en ayant une réelle incidence au Canada et en poursuivant l'engagement de l'entreprise envers la responsabilité sociale.

À propos d'Assurance Economical

Assurance Economical est un assureur de dommages chef de file au Canada, avec environ 2,5 milliards de dollars en primes brutes souscrites annuelles et environ 5,7 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2019. Economical est une entreprise détenue et exploitée par des Canadiens qui répond aux besoins d'assurance de plus d'un million de clients dans l'ensemble du pays.

