La Chambre félicite les nouveaux récipiendaires de l'Ordre de Montréal





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite les dix-sept récipiendaires de l'Ordre de Montréal honorés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée aujourd'hui à l'hôtel de ville de Montréal.

«?Montréal s'est bâtie grâce à des individus provenant de toutes les sphères de la société qui, par leur engagement et leur réussite, ont contribué de manière exceptionnelle au développement de notre communauté et à son rayonnement. La place de choix que Montréal occupe actuellement parmi les métropoles du monde est le résultat de leur vision, de leur générosité et de leur travail soutenu?», a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

«?Au moment de sa création il y a trois ans, l'Ordre de Montréal prenait le relais de l'Académie des Grands Montréalais, qui avait honoré, depuis 1978, 132 personnalités ayant marqué l'histoire de Montréal. Cette distinction prestigieuse rend hommage à de grands bâtisseurs. Nous tenons à souligner, en particulier, la contribution des personnalités issues du milieu des affaires qui ont aujourd'hui reçu cet honneur important », a conclu Michel Leblanc.

