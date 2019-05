NASHNET étend son champ d'action à l'Union européenne





Les membres de NASHNET ont rencontré des experts internationaux de la maladie du foie gras non alcoolique et de la stéatohépatite non alcoolique (NAFLD/NASH) au cours de l'EASL 2019

NEW YORK, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- L'organisation NASHNET, qui oeuvre sous les auspices de The Kinetix Group, s'est employé à étendre son champ d'action à l'Union européenne. La NAFLD/NASH est un problème international touchant près d'un milliard de personnes dans le monde1. Figure de proue dans le domaine de l'hépatologie aux États-Unis, le Dr Douglas Dieterich, qui exerce au sein du Mount Sinai Health System, a déclaré que la NAFLD/NASH peut évoluer vers une cirrhose, un cancer du foie et une insuffisance hépatique2. NASHNET a participé à la Conférence internationale sur le foie de l'Association européenne pour l'étude du foie (European Association for the Study of the Liver, EASL) qui s'est tenue à Vienne, en Autriche, du 10 au 14 avril. Cette conférence a attiré environ 10 000 experts et autres personnes souhaitant s'informer sur la recherche de pointe dans le domaine du foie. La conférence a été l'occasion pour NASHNET de rassembler des leaders américains et internationaux dans le domaine de l'hépatologie. NASHNET a organisé trois tables rondes portant sur : les meilleures pratiques et les lacunes de soin dans le traitement de la NAFLD/NASH aux États-Unis et dans le reste du monde, les systèmes de remboursement internationaux et la prise en charge de la thrombopénie. Les participants internationaux venaient d'Allemagne, d'Israël, d'Espagne et de Suède. En outre, la réunion a permis à tous les conseillers de NASHNET de se réunir et de discuter des étapes qui devront être suivies à mesure que l'organisation développera de nouveaux projets et s'étendra à de nouvelles régions.

Après l'EASL, NASHNET a rencontré le Dr Romero Gomez, hépatologue à Séville, en Espagne, et le Dr Juan M. Mendive, médecin traitant à Barcelone, en Espagne. Les discussions ont porté sur la manière dont la NAFLD/NASH est actuellement prise en charge dans les domaines des soins primaires et de l'hépatologie. Kristen Shea, titulaire d'un Master en santé publique (MPH) et codirectrice de NASHNET, a déclaré : « Comprendre les lacunes actuelles en matière de formation et le parcours actuel des patients atteints de NAFLD/NASH est essentiel pour la création de meilleures pratiques dans d'autres marchés. » NASHNET a entamé des discussions concernant le développement d'un programme pilote en collaboration avec Echosens, fabricant de FibroScan, pour le marché espagnol. L'objectif est d'établir un parcours unique de prestation de soins conforme aux meilleures pratiques dans le milieu actuel des services de santé en Espagne et de sensibiliser à la NAFLD/NASH. De plus, NASHNET est actuellement en discussion avec d'autres leaders d'opinion clés de divers pays européens.

Si vous souhaitez en savoir plus sur NASHNET, consultez ses initiatives en cours et les informations relatives à ses conseillers sur le site nashnetwork.org. Contactez NASHNET en cliquant ici.

Pour plus d'informations, veuillez contacter Kristen Shea à kristenshea@thekinetixgroup.com.

