Flowmon s'associe à Nubeva pour offrir une visibilité et une analyse sans précédent du trafic sur le nuage

BRNO, République tchèque, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Flowmon Networks, un prestataire de solutions de pointe pour la surveillance et la sécurité des réseaux, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord technologique avec Nubeva Technologies Ltd., un développeur de logiciels SaaS de visibilité du nuage pour les entreprises disposant d'actifs sur le nuage public. La solution commune permettra aux clients de Flowmon de convertir l'infrastructure sur le nuage en un environnement transparent, garantissant une surveillance efficace des activités de l'utilisateur.

La migration progressive des actifs d'entreprise vers le nuage conduit à s'interroger sur la façon d'avoir la visibilité exigée par l'utilisateur. Lorsque les outils existants (NPMD/APM) ne fournissent pas les données essentielles permettant de gérer les menaces de sécurité et les problèmes de rendement sur le nuage, les équipes informatiques doivent envisager de nouvelles méthodes pour en assurer la surveillance. La solution commune tire parti de la technologie NetFlow/IPFIX, surpasse les limitations relatives au contrôle du trafic sur le nuage et permet aux clients une surveillance des rendements et de la sécurité à l'égal de l'infrastructure sur site.

« Les ressources sur le nuage ne seront plus jamais un trou noir », a déclaré Jiri Tobola, le PDG de Flowmon Networks. « Nous sommes absolument satisfaits du partenariat avec Nubeva, qui garantit à nos clients le même degré de contrôle de leurs ressources sur le nuage que si l'infrastructure était sur site. »

Cette solution commune repose sur la coopération entre Nubeva Prisms et Flowmon Collector. Nubeva Prisms fournit un service de surveillance (tapping) pour les environnements en nuage où surveillance L2 classique ne fonctionne pas. Les entreprises peuvent exploiter le déploiement de leurs TAP réseau virtuel Azure, ou utiliser les agents Nubeva Prisms dans AWS, Azure ou Google Cloud pour le tapping. Le processeur de paquets élastiques de Nubeva fournit ensuite à Flowmon des données brutes du trafic réseau (trafic en miroir) ou de NetFlow/IPFIX pour le stockage ou une analyse supplémentaires. Les équipes informatiques peuvent alors analyser les données essentielles afin de solutionner les problèmes de rendement, identifier les possibilités d'optimisation, détecter les menaces de sécurité et veiller à l'infrastructure dans différents environnements, pour accompagner les services essentiels de l'entreprise.

Erik Freeland, le directeur de l'ingénierie client chez Nubeva, a déclaré : « La solution Flowmon permet à nos clients de tirer pleinement parti de notre solution de traitement des paquets élastiques Nubeva Prisms, qui fonctionne désormais avec NetFlow. Les équipes informatiques peuvent garantir le rendement du réseau et détecter et combattre les menaces de sécurité potentielles. »

Lorsque les informaticiens veulent en savoir plus sur le trafic, Flowmon s'appuie sur toutes les données par paquets fournies par Nubeva Prisms. Son moteur d'inspection en profondeur des paquets permet ensuite d'enrichir les données des flux classiques avec des éléments L7 spécifiques (HTTP/S, DNS, TLS, DHCP, VoIP et autres) pour avoir un aperçu, des rapports et des analyses instantanés des protocoles d'application spécifiques.

À propos de Flowmon

Flowmon Networks permet aux entreprises de gérer et de sécuriser en toute confiance leurs réseaux informatiques. Grâce à une technologie de surveillance réseau hautement performante et à une analyse du comportement avant-gardiste, les professionnels de l'informatique du monde entier bénéficient d'une visibilité totale du trafic réseau pour améliorer les rendements du réseau et des applications et gérer les cybermenaces modernes. Les plus grandes entreprises mondiales, les fournisseurs de services Internet, les organismes publics et les PME font confiance aux solutions Flowmon pour garder le contrôle de leurs réseaux, maintenir tout en ordre et effacer les doutes. Fort de solutions reconnues par Gartner, Flowmon Networks est l'une des sociétés les plus dynamiques dans son secteur.

À propos de Nubeva Technologies Ltd.

Nubeva Technologies Ltd. met au point des logiciels et des services SaaS (logiciel en tant que service) permettant aux entreprises de bénéficier d'une visibilité optimale dans les environnements de nuage public. Nubeva Prisms offre une visibilité et un contrôle accrus du trafic réseau et simplifie l'automatisation et les activités, ce qui est essentiel pour faire fonctionner, facilement et à faible coût, des technologies et des services de sécurité de premier plan sur le nuage. Grâce à Nubeva, les entreprises peuvent exploiter les politiques, les technologies et les activités existantes et accélérer en toute confiance leur migration vers le nuage. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur nubeva.com.

