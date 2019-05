Graff Charact, l'exposition 2019 du programme Graffiti de l'arrondissement de Lachine à la salle d'exposition l'Entrepôt





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - Du 24 mai au 30 juin, la 14e exposition annuelle Plus que des barbeaux du programme Graffiti de l'arrondissement de Lachine sera de retour à l'Entrepôt sous le titre Graff Charact.

Avec cette exposition collective, le programme Graffiti met en lumière le travail de quinze artistes graffiteurs qui présentent leur marque distinctive par le graff charact, une abréviation du terme anglophone graffiti-character qui désigne les personnages ou autres types de figuration qui accompagnait le lettrage dans les fresques de graffiti des années 90.

Plus que des barbeaux permet aux jeunes de montrer leurs créations aux côtés d'artistes en arts visuels reconnus du milieu. Seront également exposés les projets réalisés par des élèves des écoles secondaires Dalbé-Viau et Lakeside Academy lors des ateliers de l'équipe de Graffiti ainsi que les illustrations des élèves du primaire ayant gagné le concours Fais ta marque à la bonne place.

En plus de tracer un portrait de l'art à l'échelle locale, cette exposition offre à la population une excellente occasion de découvrir l'art urbain et de le percevoir autrement, voire au-delà de l'illégalité qui lui est souvent associée.

« Souvent cité comme un modèle reconnu par la communauté des graffiteurs, le programme Graffiti de Lachine offre notamment un espace de collaboration et d'apprentissage pour les jeunes qui débutent dans le milieu de l'art urbain », mentionne Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement de Lachine.

Depuis 2003, le programme Graffiti sensibilise la population lachinoise à l'art urbain. En fait, une équipe d'animation locale travaille avec les jeunes dans le but de leur faire découvrir la panoplie de possibilités artistiques qui s'offrent à eux. L'équipe supervise également les projets de grandes murales dans l'arrondissement en plus de développer plusieurs stratégies d'embellissement et de réduction des méfaits.

Renseignements

Le vernissage aura lieu le vendredi 24 mai dès 17 h. L'entrée est libre. La salle d'exposition de l'Entrepôt est située au 2901, boulevard Saint-Joseph, à Lachine. Les heures d'ouverture de la salle d'exposition sont les vendredis, de 18 h à 21 h, et les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h. Pour information : 514 634-3471, poste 302 ou lachine.ca.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 12:11 et diffusé par :