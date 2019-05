L'ESG UQAM s'attaque aux enjeux économiques et managériaux en aéronautique et en aviation civile





MONTRÉAL, le 17 mai 2019 /CNW Telbec/ - L'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) lance aujourd'hui l'Observatoire international de l'aéronautique et de l'aviation civile. Il est dirigé par Mehran Ebrahimi, professeur au Département de management et technologie à l'ESG UQAM.

L'Observatoire a pour mission la création et le transfert de connaissances scientifiques vers les acteurs industriels, institutionnels et la société au sens large. Sa ligne de conduite est d'éclairer le débat social en apportant des connaissances sur les enjeux économiques et managériaux en aéronautique et en aviation civile. Pour y parvenir, l'Observatoire s'appuiera sur la production d'analyses approfondies et d'indicateurs comme des cartographies, des bulletins périodiques et des rapports thématiques.

L'Observatoire s'intéresse entre autres à l'impact écologique de l'industrie, aux pratiques de management des entreprises et des organisations oeuvrant dans le secteur aéronautique et de l'aviation civile ou encore à la sécurité aérienne par la gestion managériale.

Un comité-conseil, représenté par les parties prenantes de l'industrie aéronautique et civile, donnera les grandes orientations aux travaux de l'Observatoire.

À propos de l'ESG UQAM

L'École des sciences de la gestion de l'UQAM (ESG UQAM) est, par sa taille, la plus grande école de gestion au Canada. Elle représente près de 15 000 étudiants, 300 professeurs, 300 chargés de cours et 100 000 diplômés. Elle s'illustre par une recherche pointue et innovante dans tous les domaines de la gestion mais également des sciences économiques, de la mode, des études urbaines, du tourisme, de la responsabilité sociale et environnementale, tout cela à travers plus de 40 unités de recherche, dont 13 chaires en partenariat avec des organisations privées ou publiques et des réseaux de vieille et observatoires reconnus.

esg.uqam.ca

SOURCE Université du Québec à Montréal

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 12:00 et diffusé par :