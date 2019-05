Workiva vient d'être nommée meilleur fournisseur de services dans le cloud de sa catégorie aux UK Cloud Awards





Workiva (NYSE:WK), principal fournisseur de solutions de données, de reporting et de conformité connectées dans le cloud, a été nommée meilleur fournisseur de services dans le cloud de sa catégorie par les UK Cloud Awards 2019 lors d'une cérémonie qui s'est tenue ici hier soir.

Désormais dans leur sixième édition, les UK Cloud Awards reconnaissent l'innovation et l'excellence dans l'industrie du cloud en présentant les grandes entreprises, les clients et les particuliers au Royaume-Uni.

Workiva a été reconnue pour sa plateforme Wdesk qui aide les organisations à consolider, connecter et étiqueter leurs données dans un environnement cloud unique, afin de pouvoir réduire les risques et économiser du temps lors de l'élaboration de rapports auprès de divers régulateurs et autres intervenants.

Workiva, le chef de file mondial des formats XBRL et Inline XBRL, rationalise également la manière dont les clients se conforment au mandat de l'Autorité européenne des marchés financiers en matière de reporting via Inline XBRL pour le format électronique unique européen (ESEF) . Plus de 5.000 émetteurs de l'Union européenne seront tenus d'utiliser la taxonomie ESEF pour leurs rapports financiers annuels des périodes se terminant au 1er janvier 2020 ou après cette date.

Les sociétés multinationales utilisent également la plateforme Wdesk pour améliorer l'efficacité et la transparence de leurs rapports statutaires globaux , ce qui représente un processus complexe de communication d'informations aux agences gouvernementales, conformément aux exigences des PCGR locales de chaque juridiction.

"C'est pour nous un honneur d'être reconnus par les UK Cloud Awards," a déclaré Marty Vanderploeg, PDG de Workiva a déclaré: "Wdesk est l'unique plateforme cloud à fournir des données garanties pendant toute la durée du reporting - des données transactionnelles ERP aux documents finaux. Nous continuerons de jour un rôle moteur dans la transformation des rapports financiers dans le monde entier."

Workiva a également récemment remporté un Prix DevOps Excellence , qui lui a été remis à Londres par Computing .

Pour la liste complète des UK Cloud Awards 2019, veuillez cliquer ici.

À propos de Workiva

Workiva, principal fournisseur de solutions connectées de données, de reporting et de conformité, est utilisé par des milliers d'entreprises dans 180 pays, dont plus de 75% des sociétés Fortune 500® et par des agences gouvernementales. Nos clients ont associé plus de cinq milliards d'éléments de données afin que les données soient fiables, permettent de réduire les risques et d'économiser du temps. Pour de plus amples informations à propos de Workiva (NYSE:WK), veuillez visiter workiva.com.

Sollicitez une démonstration Workiva: www.workiva.com/uk/request-demo

Lisez le blog de Workiva: www.workiva.com/blog

Suivez Workiva sur LinkedIn: www.linkedin.com/company/workiva

Likez Workiva sur Facebook: www.facebook.com/workiva/

Suivez Workiva sur Twitter: www.twitter.com/Workiva

FORTUNE® et FORTUNE 500® , des marques déposées de Fortune Media IP Limited, font l'objet d'une licence. FORTUNE et Fortune Media IP Limited ne sont pas associées, ni n'approuvent les produits ou service de Workiva Inc. Remarque: Cette affirmation n'a pas été confirmée par FORTUNE® ni Fortune Media IP Limited.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 11:55 et diffusé par :