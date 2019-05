Des firmes de produits de base et des institutions financières de premier plan vont lancer Forcefield





La plateforme numérique basée blockchain gèrera les transactions de façon sécuritaire tout en réduisant le risque et les coûts

LONDRES, 17 mai 2019 /PRNewswire/ -- Une collection de firmes de produits de base et d'institutions financières de premier plan, appuyées par le géant de la technologie Accenture, ont annoncé aujourd'hui qu'elles projetaient d'explorer le lancement de Forcefield, un système de gestion d'inventaire avant-gardiste axé sur l'implémentation de la blockchain, de capteurs Internet des Objets (IdO), et de puces de communication en champ proche (near-field communication - NFC) pour gérer de façon sécuritaire et efficace le traitement post-négociation des transactions de produits de base.

Accenture, ABN Amro, Anglo American, CMST International, Hartree Partners, ING Bank, Mercuria et OCBC Bank, sont parmi ceux qui ont déjà signé le protocole d'entente.

« Forcefield a été conçu par des experts du marché afin de répondre aux points sensibles du secteur de manière ciblée », a déclaré Mark Bradley, qui coordonne Forcefield au nom des membres du consortium. « La chaîne logistique complète est représentée dans la conception du produit en incorporant la contribution des membres du consortium et des utilisateurs existants et futurs. »

Forcefield est une plateforme numérique innovante qui gère des produits de base tout au long du cycle de vie de la chaîne logistique. Le système optimise la sécurité du titre et l'efficacité des processus connexes pour réduire le risque et les coûts de traitement de l'inventaire physique. Forcefield utilise la traçabilité comme outil de sourçage durable pour aider la chaîne logistique à surveiller la provenance et les attestations tout au long du cycle de vie des produits. Forcefield est un outil global qui reflète le secteur qu'il représente et la constitution globale des membres du consortium. Forcefield sera ouvert et inclusif à tous les participants du marché afin d'encourager une adoption de masse.

« Nous avons vu dans d'autres secteurs de l'industrie la puissance de l'application par les participants d'une technologie innovante pour résoudre les coûts et les inefficacités de friction inutiles », a ajouté Marco Dunand, co-fondateur et PDG de Mercuria. « La focalisation de Forcefield sur la sécurisation de l'inventaire devrait promouvoir la croissance de l'industrie pour le bénéfice de tous dans la chaîne logistique tout en permettant à une plateforme permettant aux principaux acteurs du secteur de promouvoir l'important ordre du jour environnemental, social, et de gouvernance. »

Forcefield a été financé et développé au cours des 12 derniers mois en tant que produit autonome franchissant avec succès la phase de preuve de concept avec Accenture comme fournisseur de technologie. Après plusieurs cycles de développement, Forcefield a été formé en tant que société indépendante pour finaliser le déploiement de la plateforme et opérer en tant qu'utilité du marché. Le système focalisera initialement sur les métaux raffinés mais la fonctionnalité sera étendue à d'autres produits de base en vrac secs.

