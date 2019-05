CleverTap rehausse son équipe de haute direction alors que la société accélère le développement des produits et son expansion au sein du marché





Vishal Anand, ancien cadre de Perion et de Dailyhunt, se joint à la société à titre de chef des produits, tandis que le cofondateur Anand Jain assume officiellement la charge de chef de la stratégie

SUNNYVALE, Californie, 17 mai 2019 /CNW/ - CleverTap, fournisseur technologique de gestion du cycle de vie destinée à la clientèle, annonce aujourd'hui des ajouts stratégiques à son équipe de haute direction pour soutenir les plans dynamiques de la société en matière de développement de produits et d'expansion de marché. Anand Jain, cofondateur, assume officiellement la fonction de chef de la stratégie. De plus, Vishal Anand, spécialiste de la gestion et du développement de produits, intègre l'entreprise en tant que chef des produits pour accélérer la croissance aux États-Unis.

Anand Jain, ancien chef de la technologie et cofondateur de Burrp!, compte plus de deux décennies d'expérience en développement de logiciels couvrant l'ensemble du cycle de vie, lui qui a cofondé CleverTap en 2013. Dans ce nouveau rôle, Jain dirigera les initiatives stratégiques à moyen et à long termes de CleverTap. Il élaborera aussi des plans pour l'expansion et la croissance mondiales, et sera responsable d'établir des partenariats clés et de nouvelles initiatives.

« Notre société se développe à un rythme hallucinant et je devrai, dans le cadre de ce nouveau poste, veiller à ce que tous les composants mobiles de CleverTap fonctionnent en harmonie et donnent les résultats prévus », soutient Anand Jain. « Nos plans d'expansion géographique sont dynamiques, et je suis ravi de porter CleverTap vers une nouvelle phase de croissance à titre de chef de la stratégie. »

Vishal arrive à CleverTap depuis Perion Networks, une entreprise de technologie publicitaire, où il était vice-président de la gestion des produits. Auparavant, il a été chef des produits à Dailyhunt, une application de découverte de contenu et de nouvelles. Comptant une vaste expérience en matière d'incubation, de développement, de lancement et de mise à niveau d'une panoplie de produits et de technologies B2B et B2C, il est en bonne posture pour faire croître la clientèle de CleverTap issue de nouvelles industries aux États-Unis.

« Je suis très heureux de me joindre à CleverTap à une étape aussi transformative de l'industrie du marketing mobile », déclare Vishal Anand. « Comme la concurrence est féroce pour attirer de nouveaux clients et maintenir leur attention, les responsables du marketing et les entreprises cherchent de nouvelles solutions afin de communiquer efficacement avec eux. Je suis impatient de travailler avec l'équipe pour faire croître le marché des États-Unis. »

« L'expérience grandiose de Vishal en matière de produits sera essentielle à notre stratégie de croissance alors que nous poursuivons notre lancée en 2019 », affirme Sunil Thomas, cofondateur et chef de la direction de CleverTap. « Il a assisté à l'évolution de CleverTap au fil des années et je suis ravi de l'accueillir dans notre équipe de hauts dirigeants pour voir ce que la prochaine phase nous réserve. Je suis convaincu que sa présence vient rehausser grandement le succès que nous connaissons dans tout ce que nous entreprenons. »

À propos de CleverTap

CleverTap est une plate-forme de gestion du cycle de vie destinée à la clientèle qui aide les marques à offrir aux clients des expériences charmantes à grande échelle. Plus de 8 000 sociétés dans le monde, y compris Vodafone, Star, Sony, Domino's Pizza, GO-JEK, Cleartrip et BookMyShow, se fient à CleverTap pour fournir des expériences personnalisées et améliorer l'incidence du marketing omnicanal pour l'ensemble du cycle de vie propre à la clientèle. CleverTap dispose du soutien de sociétés de capital-risque de premier plan, dont Sequoia India, Tiger Global Management, Accel et Recruit Holdings, et mène ses activités depuis San Francisco, Londres, Singapour, Mumbai et Bengaluru. Pour obtenir plus d'information, visitez le site clevertap.com ou suivez la société sur LinkedIn et Twitter .

Personne-ressource pour la presse

Ketan Pandit

Relations publiques pour CleverTap

ketan@clevertap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/559274/CleverTap_Logo.jpg

SOURCE CleverTap

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 11:47 et diffusé par :