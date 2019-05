Déclaration du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne au sujet de l'adoption du projet de loi C-55





OTTAWA, le 17 mai 2019 /CNW/ - Le Canada est une nation maritime. Avec le plus long littoral du monde et entourés de trois océans, nos écosystèmes marins abritent une abondance de vie marine et soutiennent plus de 350 000 emplois au Canada. Nos océans font face à de nombreuses menaces urgentes: du réchauffement des océans causé par les changements climatiques au déclin préoccupant de la biodiversité. Reconnaissant la nécessité d'agir, le gouvernement du Canada s'est engagé à protéger 10 % de nos océans d'ici 2020. Avec l'adoption du projet de loi C-55 hier, nous sommes sur la bonne voie pour protéger plus que jamais notre espace océanique en vue d'atteindre cet objectif. Ce projet de loi modifiera la Loi sur les océans, qui donnera au gouvernement du Canada le pouvoir de renforcer la protection des écosystèmes marins en péril. J'attends avec impatience la prochaine étape de la sanction royale lorsque ce projet de loi entrera en vigueur.

