Le Canada dévoile son appui à l'innovation canadienne créée par des petites entreprises pour réduire les déchets de plastique et lutter contre la pollution par le plastique





SYDNEY, NS, le 17 mai 2019 /CNW/ - Le Canada travaille avec les Canadiens d'un bout à l'autre du pays afin de protéger ses terres et ses eaux des déchets de plastique. La pollution par le plastique est non seulement nocive pour l'environnement, mais elle entraîne aussi la perte d'une ressource utile par l'élimination des plastiques. C'est pourquoi le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec des entreprises canadiennes afin de mettre au point des solutions novatrices pour maintenir les plastiques dans l'économie, et ainsi hors des sites d'enfouissement et de notre environnement.

Aujourd'hui, le député de Sydney-Victoria, Mark Eyking, au nom de la ministre de l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, a dévoilé le nom de six gagnants du Défi canadien d'innovation sur les plastiques, un élément du programme Solutions innovatrices Canada. Traitant des problèmes liés à l'emballage alimentaire, aux déchets de construction et à la séparation des matières plastiques aux fins de recyclage, ces défis constituent une excellente occasion d'investir dans des idées et des technologies novatrices qui pourraient jouer un rôle dans la lutte contre la pollution par le plastique et dans l'orientation du Canada vers un avenir sans déchet plastique.

Copol International Ltd., l'un des lauréats d'aujourd'hui, situé à Sydney, en Nouvelle-Écosse, est une petite entreprise locale qui met au point une solution d'emballage alimentaire qui incorporerait des composantes biodégradables extraites de déchets marins dans un film de polypropylène coulé.

Copol International Ltd. fait partie de l'ensemble des petites entreprises de partout au pays qui recevront chacune jusqu'à 150 000 $ pour mettre au point leur idée. En travaillant ensemble, nous pouvons combattre la pollution par le plastique, protéger la nature et lutter contre les changements climatiques.

Citations

« Investir dans de nouvelles idées pour résoudre d'anciens problèmes est vital pour relever les défis liés aux déchets de plastique. Nous devons adopter une approche différente si nous voulons parvenir à de nouveaux résultats. En tant que député de Sydney-Victoria, je peux témoigner du travail formidable que Copol a effectué au cours des 20 dernières années, en contribuant à notre économie locale et en innovant constamment. Copol, au même titre que toutes ces autres entreprises de partout au Canada, est une entreprise tournée vers l'avenir qui trouve des solutions pour lutter contre la pollution par le plastique et qui se dirige dans la bonne direction. Notre gouvernement est fier d'investir dans la santé et dans la durabilité de l'environnement et de l'économie du Canada, et j'ai hâte de voir les résultats de ces projets. »

- Mark Eyking, député de Sydney-Victoria

« Notre gouvernement tire parti de son énorme pouvoir d'achat pour faire en sorte que les petites entreprises canadiennes puissent croître et innover. Nous nous tournons vers les Canadiens pour obtenir leurs meilleures idées afin de relever les défis gouvernementaux. Qu'il s'agisse de trouver des moyens d'améliorer le recyclage des matières plastiques ou l'emballage alimentaire, nous investissons dans des solutions élaborées au Canada. »

- Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

« Les petites entreprises sont le pilier de notre économie et elles emploient plus de huit millions de travailleurs canadiens. C'est pourquoi notre gouvernement s'est engagé à aider les petites entreprises à démarrer leurs activités, à se développer et à accéder à de nouveaux marchés. Solutions innovatrices Canada est un programme fantastique qui utilise les marchés publics pour aider les petites entreprises à innover, puis à commercialiser leurs innovations. Félicitations à ces entreprises. J'ai hâte de voir les solutions innovantes qu'elles proposent. »

- Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise et de la Promotion des exportations

Faits en bref

Solutions innovatrices Canada est un programme de plus de 100 millions de dollars destiné à soutenir l'expansion et la croissance des innovateurs et des entrepreneurs du Canada en faisant en sorte que le gouvernement fédéral soit le premier client de l'innovation. Vingt ministères et organismes fédéraux participants ont mis de côté une partie du financement pour appuyer la création de solutions novatrices par les petites entreprises canadiennes.

Les lauréats de la phase 1 qui ont réussi l'étape de validation de principe, dont ceux que nous avons annoncés aujourd'hui, seront invités à présenter une demande de subvention pouvant atteindre un million de dollars au cours de la phase 2 pour la mise au point d'un prototype. Le gouvernement du Canada a alors la possibilité d'être le premier acheteur de toute innovation réussie.

Au total, sept défis canadiens pour l'innovation dans les plastiques ont été mis de l'avant dans le cadre du programme Solutions innovatrices Canada, chacun favorisant des solutions novatrices à un problème différent quant au traitement des déchets de plastique.

Les sept défis liés aux plastiques sont parrainés par Environnement et Changement climatique Canada, Transports Canada, Pêches et Océans Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada et Ressources naturelles Canada, qui supervisent chacun la sélection des projets gagnants pour leurs défis respectifs.

Le gouvernement du Canada a consacré plus de 10 millions de dollars à l'élaboration de solutions canadiennes pour relever les défis liés aux plastiques.

Solutions innovatrices Canada encourage les entreprises appartenant à des groupes sous-représentés (p. ex. les femmes, les peuples autochtones, les jeunes et les membres des minorités visibles) à soumettre des propositions.

Le Canada s'est engagé à donner l'exemple en écologisant les opérations gouvernementales et en favorisant une économie à faibles émissions de carbone et à croissance propre.

s'est engagé à donner l'exemple en écologisant les opérations gouvernementales et en favorisant une économie à faibles émissions de carbone et à croissance propre. Le gouvernement du Canada prêche par l'exemple en s'engageant à détourner au moins 75 % de ses déchets de plastique des opérations fédérales d'ici 2030. Pour ce faire, le gouvernement fédéral modifiera ses pratiques et achètera des produits en plastique plus durables. Des solutions innovantes sont nécessaires pour y parvenir.

Produits connexes

Liens connexes

Page Twitter d'Environnement et Changement climatique Canada

Page Facebook d'Environnement et Changement climatique Canada

SOURCE Environnement et Changement climatique Canada

Communiqué envoyé le 17 mai 2019 à 11:35 et diffusé par :