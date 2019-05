Ouverture officielle du Rogers Square, un espace communautaire en plein air au centre-ville de Halifax





L'espace Rogers Square permettra la tenue d'événements d'affaires et communautaires en plein air au coeur du complexe Nova Centre.



Le public est invité à participer gratuitement aux activités liées à l'ouverture officielle, le samedi 18 mai.

HALIFAX, Nouvelle-Écosse, 17 mai 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Rogers Square, un nouvel espace communautaire extérieur adjacent au complexe Nova Centre, a officiellement ouvert ses portes aujourd'hui, en plein coeur du centre-ville de Halifax. Le Rogers Square est un carrefour couvert en plein air pouvant accueillir plusieurs événements, notamment des concerts, des festivals, des marchés, des diffusions de matchs sportifs, des foires commerciales et des activités organisées par la ville. De plus, le complexe Rogers Square abrite un magasin Rogers à la fine pointe de la technologie pouvant combler tous les besoins en matière de services de télécommunications Affaires et résidentiels.

« Nous sommes fiers de jouer un rôle important dans le développement de la communauté d'Halifax et d'offrir un espace extérieur polyvalent au centre-ville qui profitera aux visiteurs et aux résidants du complexe Nova Centre, a déclaré Tom Turner, premier vice-président, Ventes aux entreprises et ventes commerciales, Rogers. Chez Rogers, nous croyons qu'il est essentiel de relier les gens d'ici aux moments les plus importants de leur vie. Grâce à notre futur réseau 5G, nous allons transformer la façon dont les gens et les entreprises dans la région de l'Atlantique sont reliés les uns aux autres et au monde. »

Des dirigeants et des locataires du Nova Centre, des membres des gouvernements provincial et fédéral, le maire de Halifax, ainsi que des membres de la communauté d'affaires locale accompagnaient l'équipe de Rogers lors de l'événement médiatique matinal animé par Griff et Caroline, les animateurs de la station de radio JACK 92.9.

« Halifax est la ville à ne pas manquer. Partout où vous regardez, notre ville est en plein essor. Maintenant, elle accueille aussi le complexe Rogers Square en plein coeur de son centre-ville, un lieu où les Haligoniens et les visiteurs pourront se réunir et créer des liens, » a affirmé Andy Fillmore, député de Halifax.

« L'organisation d'événements offre des possibilités économiques et sociales considérables pour notre province, » a dit la ministre Lena Metlege Diab, au nom du premier ministre Stephen McNeil. « Ce nouvel espace communautaire extérieur au coeur du centre-ville de Halifax attirera les événements dans notre ville et contribuera à rendre la communauté plus forte, riche et rayonnante. »

« Halifax est un centre d'innovation, de technologie et de créativité dans la région de l'Atlantique. Nous sommes très heureux que Rogers investisse dans notre ville par l'entremise de son partenariat avec le Nova Centre et de l'ouverture du Rogers Square pour tous les résidants et visiteurs qui pourront bien en profiter », a affirmé Mike Savage, maire de Halifax.

Le Rogers Square, qui peut accueillir plus de 2 000 personnes, se trouve au milieu du complexe Nova Centre ? l'immeuble commercial le plus connecté sur le plan technologique de la région de l'Atlantique. Les organismes communautaires et les entreprises ont le choix entre utiliser cet espace seul ou en complément pour des activités organisées dans l'immeuble. C'est l'une des premières mesures que Rogers prend pour soutenir le développement de villes plus intelligentes, et créer de nouvelles occasions pour les municipalités et les gens qu'elles servent.

« Le Rogers Square est un bel ajout au Nova Centre, qui rassemble nos locataires et la communauté de la grande région de Halifax dans ce chef-d'oeuvre urbain, a dit Joe Ramia, Rank Realty, Nova Centre. Rogers a été un précieux partenaire technologique depuis le début de la construction de ce complexe. Elle a permis un accès WiFi gratuit aux visiteurs, a installé un réseau de fibre de plusieurs milliers de kilomètres dans l'ensemble de l'immeuble, a ouvert un magasin centralisé et aujourd'hui, elle dévoile le Rogers Square. »

Pour inaugurer ce nouvel espace, le public est invité à participer gratuitement à des activités sur le thème du hockey au Rogers Square, le samedi 18 mai, de 10 h à 19 h, à temps pour la Coupe Memorial, qui est diffusée sur Sportsnet. JACK 92.9 offrira une programmation en direct tout au long de la journée et des restaurants locaux, comme Gahan House, serviront de la nourriture sur place. Les gens sont invités à visiter le nouveau magasin Rogers pendant la journée où ils pourront profiter d'une offre exclusive d'une durée limitée à l'occasion de la grande ouverture. Les anciens joueurs de la LNH Darcy Tucker et Shayne Corson vous accueilleront dans le magasin Rogers de 13 h 30 à 15 h pour une séance d'autographes. De nombreux prix et cadeaux attendent les visiteurs du Rogers Square.

L'annonce d'aujourd'hui fait suite à un récent investissement de Rogers dans les améliorations au service sans-fil dans certaines régions de la Nouvelle-Écosse et à son annonce de partenariat technologique de 2017 avec le complexe Nova Centre.

Pour réserver le Rogers Square en vue d'un événement, veuillez communiquer avec le Nova Centre .

